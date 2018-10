Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova po skvělém začátku sezony zažívají v extralize menší krizi. Severočeši se po šesti kolech drželi bez porážky v čele tabulky, dnes si ale proti Spartě připsali už třetí prohru za sebou a jsou pátí. Za poslední tři zápasy dali jen jeden gól a nyní vyšli podruhé za sebou naprázdno.

"Máme problémy s proměňováním šancí. Třetí porážka v řadě nás samozřejmě netěší. Musíme chodit více do brány, více střílet a doufat, že se nám tam odrazí nějaký šťastný gól," řekl obránce Jiří Hunkes po prohře 0:2. "Někdy hrajeme i složitěji, musíme to zjednodušit. Spartě skvěle zachytal brankář, ale bez gólů zkrátka nemůžeme vyhrát," konstatoval smutně.

Litvínovu momentálně moc nenahrává ani rozlosování soutěže, proti Spartě začali Severočeši sérii tří utkání ve čtyřech dnech. V neděli se představí na ledě Plzně a v úterý je čeká v Praze odveta se Spartou. Verva má navíc problémy se složením týmu, mimo sestavu je několik opor, elitní obránce Kubát před nedávnem odešel do KHL.

"To, že hrajeme tři zápasy ve čtyřech dnech, by neměl být problém. Měli bychom být na to trénovaní. V Americe, i když jsem tam nikdy nehrál, takhle hrají, takže to musíme zvládnout taky. Nešlo by to asi celou sezonu, ale takhle v rychlém sledu to zvládneme. Síly sice trochu ubývat budou, ale do dalšího dne bychom měli zregenerovat," podotkl Hunkes.

Tým se podle odchovance Brna musí vyrovnat i s absencemi v sestavě. "Nepomohlo nám to, ale nechci se na to vymlouvat. Musíme se s tím vyrovnat. Hráči, kteří naskočili místo nich, hrají dobře. Dneska jsme to všichni odmakali, nikdo nic nevypustil. Nemáme hlavy dole, musíme makat dál a zlomit to," burcoval Hunkes.

Věří, že k úspěchu povede i zlepšená hra v početní výhodě. "Momentálně nám přesilovky nejdou, nedáváme z nich branky. Ze začátku sezony nám šly, teď se trápíme. Musíme to zjednodušit," dodal Hunkes.