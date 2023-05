Musíme získat zpět energii a být nachystaní, řekl kouč Jalonen ke čtvrtfinále

Riga - Po porážce 1:3 s Kanadou bylo hned jasné, že finský kouč českých hokejistů Kari Jalonen ve čtvrtfinále mistrovství světa nesvede v Tampere souboj s výběrem své rodné země. Musel čekat na výsledek utkání mezi Lotyšskem a Švýcarskem a hodinu před půlnocí se se svým týmem dozvěděl, že se do Finska vydá k duelu se Spojenými státy americkým. Nejistota, zda reprezentace zůstane v Rize, či ne, byla podle něj nepříjemná hlavně pro realizační tým.

"Pro nás to není tak hrozné, jako pro kustody. Musejí být nachystaní, kdybychom museli cestovat. My si jenom sbalíme svoje věci. Ale oni toho budou mít hodně. Ale už máme plán, jak to udělat. Hráči vědí přesný plán. Tak v deset hodin přiletíme do Tampere," řekl Jalonen novinářům. Trénink v Nokia Areně, kde loni Češi slavili bronz, má naplánovaný v 17:00 finského času (16:00 SELČ).

"Bylo zajímavé sledovat poslední zápas skupiny Lotyšska proti Švýcarsku, protože do poslední chvíle nebylo jasné, s kým budeme hrát čtvrtfinále. Nakonec to budou Spojené státy americké, což je velmi kvalitní tým, který na turnaji ještě neprohrál. Zítra ráno odcestujeme do Tampere, kde to velmi dobře známe z minulého roku, a co nejlépe se připravíme na vyřazovací část," uvedl Jalonen, jehož tým loni v Tampere porazil Američany v základní skupině 1:0 a potom v duelu o 3. místo 8:4.

Jeho tým jde do čtvrtfinále po dvou porážkách se Švýcarskem 2:4 a Kanadou 1:3. "První třetina dobrá. Druhá třetina velmi dobrá. Už jsme začali hrát dobrý hokej. Měli jsme hodně šancí, i když jsme skórovali jenom jednou. Měl jsem pocit, že ve třetí nám trošku došla energie. Nebyla taková jako v první třetině," řekl Jalonen k utkání s Kanadou.

V závěrečné power play se Češi cítili poškození, když po dotyku puku útočníka Jiřího Černocha při signalizovaném ofsajdu sudí nepřerušili hru a výsledek dovršil do prázdné branky Lawson Crouse. "Každý dělá chyby. Supervizor už nám trenérům poslal zprávu, že (rozhodčí) udělali chybu. Že to měl být ofsajd a měli to písknout. Na takové úrovni, když se udělá chyba... Nemělo by se to stávat," uvedl Jalonen.

Ve třetí třetině utrpěl útočník Michael Špaček krvavý šrám v obličeji po zásahu vysokou holí od Brada Hunta, ale sudí Andris Ansons a Miroslav Štolc nevylučovali. "Pokud jde o vysokou hůl na Špačka, když hokejkou následujete přihrávku, není to faul, když hůl zasáhne obličej. Tak to je. Ještě jsem se nedíval na video, jak to bylo," uvedl Jalonen.

Líbil se mu výkon třetího útoku Martin Kaut, Radim Zohorna a Jiří Smejkal. "Hráli velmi dobře. První lajna je dobrá. Druhá lajna je dobrá. A teď musíme trochu popřemýšlet o té čtvrté," řekl Jalonen, který do čtvrté formace zařadil Radana Lence, Michaela Špačka a Daniela Voženílka. Z pozice třináctého útočníka se nedostal do hry Filip Chlapík a na tribuně zůstal David Tomášek.

Jalonen doufá, že přijdou branky i od dalších útočníků vedle elitní formace Dominik Kubalík, Vladimír Sobotka a Roman Červenka. "Potřebujeme góly od ostatních. Ale musíme hrát dobře defenzivně. Je to proces. Všichni ví, že jsme měli zranění. Přicházeli noví hráči. Téměř každý zápas jsme měnili lajny. Minulý rok jsme to dělali jinak. Protože lajny byly dané. Teď musíme měnit. Je fajn, že teď máme tři dobré centry. Sobotku, Černocha a Zohornu," doplnil.

Ví, že klíčové bude vyladit týmový výkon na čtvrtek. "Bude to o málo gólech. Ale musíme se připravit. A trošku si odpočinout. Protože poslední čtyři dny a tři zápasy byly opravdu náročné. Musíme získat zpátky energii. A být nachystaní," konstatoval Jalonen. Pokud by Češi dnes porazili Kanadu, čekalo by je v Tampere domácí Finsko. Jalonen ale případný souboj s reprezentací své rodné země, kterou trénoval v letech 2014 až 2016 a dovedl ji před sedmi lety k zisku stříbra na MS v Moskvě a Petrohradu, nebral nijak v potaz. "Tohle jde mimo mě," dodal.