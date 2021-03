Musíme začít hrát play off hokej, burcoval Holík po další prohře

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Brna inkasovali v úvodních dvou zápasech čtvrtfinále play off extraligy na ledě Třince 12 branek a připsali si dvě jednoznačné porážky. Útočník Petr Holík si tak dobře uvědomuje, že pokud chce Kometa sérii s favorizovanými Oceláři zdramatizovat, musí v domácím prostředí hrát výrazně lépe a zlepšit se ve všech směrech.

"Dnes jsme dostali sedm gólů a prohráli jsme, to je strašně těžké hodnotit... Prohráváme 0:2. Nehráli jsme play off hokej, s takovou hrou bychom dostali sedmičku i ve Vítkovicích. Musíme se probrat a doma dvakrát vyhrát, abychom se sem vrátili za nerozhodného stavu," řekl Holík po prohře 2:7.

"Pokud budeme hrát i nadále takhle, tak dostaneme ještě dvakrát sedmičku a můžeme skončit. Musíme hrát jinak, takhle to nejde," přiznal centr elitní formace Komety.

Devětadvacetiletý útočník si dnes připsal dva body za gól a asistenci, stejně jako další brněnští hráči byl ale nespokojený. "Co musíme zlepšit? Všechno. Kdo viděl dnešní zápas, tak je mu to jasné. Chyběla nám rychlost, střely, domácí byli rychlejší, vyšly jim přesilovky. Nám nevyšlo nic a oni zaslouženě dvakrát vyhráli. Musíme se z toho oklepat a doma začít úplně jinak," řekl Holík.

První čtvrtfinálový zápas ztratila Kometa hned v úvodu, ve 2. minutě prohrávala 0:2 a po první třetině 0:3. Dnes začala mnohem lépe, dostala se do vedení a měla i další šance. "Nástup byl dobrý, ale zase jsme to neudrželi. Místo toho, aby to proti nám měli těžké, tak to měli jednoduché. I když jsme dobře začali, tak jsme jim vesměs všechny góly darovali. Nedělali jsme to, co jsme měli. Všechno špatně," kroutil hlavou odchovanec Zlína.

Brno v předkole prohrálo na začátku série dvakrát ve Vítkovicích a následně sérii třemi výhrami otočilo. V soubojích s Třincem se mu ale nedaří prosadit proti brankáři Ondřeji Kacetlovi, který přitom sezonu začal jako trojka Komety. "Šance máme. Měl super zákroky, vychytal nás v přesilovce, takže asi má formu. My se ale musíme zaměřit na jiné věci a góly pak přijdou," dodal Holík.