Musíme už teď přepnout na další zápas, zdůraznil po debaklu s Finy Jeřábek

Malmö (Švédsko) - Čeští hokejisté nenavázali na Švédských hrách v Malmö na čtvrteční výhru nad Švédskem 2:1 v prodloužení a podlehli Finsku vysoko 1:6. Musí se tak oklepat v nejvyšší porážky, kterou za rok působení finského trenéra Kariho Jalonena utrpěli spolu s výsledkem semifinále loňského mistrovství světa proti Kanadě (také 1:6). Podle obránce Jakuba Jeřábka je potřeba nastavit hlavu už na nedělní duel se Švýcarskem.

"Myslím, že jsme měli docela dobrý start, bohužel pak byly dvě takové situace, kdy jsme pustili Finy do přečíslení a pak to tam nedobruslili, z nichž jsme dostali dva góly. Do druhé třetiny jsme chtěli jít s tím, že nechceme nic moc měnit, ale bohužel jsme dostali slepené góly po našem nedůrazu. Právě ten nedůraz byl podle mě dneska hlavní příčinou," řekl Jeřábek novinářům.

Po čtyřech inkasovaných gólech ve druhé třetině prohrávali Češi už 0:6, ale nakonec nedopustili nejvyšší porážku v historii samostatné reprezentace. Tou je výsledek 0:7 z února 2012 ze Švédských her ve Stockholmu, kde tehdejší svěřenci současného prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika podlehli také Finsku.

"Měli jsme pak na sobě trošku deku, snažili jsme se sice držet pořád hlavy nahoře, ale bohužel to stačilo jenom na jeden gól," řekl Jeřábek. Tým se ve druhé pauze snažil naladit na zlepšený výkon. "Říkali jsme si, že chceme vyhrát alespoň třetí třetinu, že to určitě nechceme zabalit a že na ně chceme trošku vlítnout. Podařilo se nám dát ten jeden gól, ale soupeř byl agresivnější a důraznější."

Příčinu takového výpadku účastník dvou MS v letech 2016 a 2017 i loňských olympijských her v Pekingu se zkušenostmi z NHL hledal jen ztěžka. "Hlavní byl nedůraz. A kolikrát jsme si to zbytečně komplikovali. Namísto toho, abychom zahráli jednoduše puky ze třetiny, tak jsme si je vraceli. Pár takových situací bylo už se Švédy, ukazovali jsme si to na videu, ale Finové nás z těch situací potrestali. Myslím, že od půlky třetí třetiny už se zápas jen dohrával," uvedl Jeřábek.

V neděli zakončí Češi turnaj opět v poledne proti Švýcarsku. "Budeme mít určitě nějaký mítink. Je třeba hlavy nakopnout zpátky. Spousta kluků bude hrát druhý zápas ve dvou dnech, takže si k tomu něco řekneme a musíme už teď přepnout na příští utkání," dodal zadák Třince.