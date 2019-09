Musíme ukázat, že šlo o ojedinělý výpadek, řekl Kadeřábek

Podgorica - Podle obránce Pavla Kadeřábka nepodali čeští fotbalisté v sobotním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Kosovu výkon, který by je vystihoval. Prohru 1:2 považuje za ránu, zatím však ne za zásadní komplikaci. Věří, že reprezentanti hned v úterý v Černé Hoře ukážou, že šlo o ojedinělý výpadek.

"Do vyrovnávacího gólu Kosova jsme měli zápas pod kontrolou, pak jsme to ale nezvládli. Všichni viděli, že tohle nebyl náš výkon, i my to víme. Víme, že jsme to nezvládli herně ani výsledkově. Důležitá teď bude naše reakce," řekl Kadeřábek novinářům v Podgorici, kam se český tým přesunul z Kosova k úternímu utkání.

"Je dobře, že máme hned další zápas, že se v tom nepovedeném utkání nemusíme babrat týden nebo nějakou dobu. Máme možnosti to hned odčinit. Naše reakce musí být taková, že si všichni řeknou: OK, byl to ojedinělý výpadek a tady zase vidíme ty kluky, které jsme viděli před třemi měsíci," dodal obránce německého Hoffenheimu.

Reprezentanti nenavázali na dvě červnové domácí výhry s Bulharskem a Černou Horou a po polovině z osmi zápasů kvalifikační skupiny se propadli na nepostupové třetí místo dva body za druhé Kosovo.

"Rána to samozřejmě je. Všichni včetně fanoušků jsme si představovali, že vyhrajeme, odskočíme Kosovu, porazíme Černou Horu a jsme skoro tam (na Euru)," uvedl Kadeřábek.

"Je to komplikace, ale nejde zatím o zásadní komplikaci. Kosovo ještě nehrálo s Anglií, pořád máme před sebou soupeře, které musíme porážet. Máme doma Kosovo. Když budeme zvládat naše zápasy, výhoda bude na naší straně. Nepůjde to však výkonem jako včera," dodal sedmadvacetiletý bek.

Kosovo v sobotu působilo jako více motivované. "Tohle je strašně vrtkavé téma. Určitě přece nejdeme do utkání, že ho nechceme vyhrát, nechceme být zapálení. Hrajeme za reprezentaci, kouká na nás celá republika, Evropa, svět, odráží to obraz naší republiky. Můžu odpřisáhnout, že do zápasů dává každý z nás všechno. Když se ale nepovede pár přihrávek, řeč těla najednou vypadá jinak. Kdybychom vedli o dva góly, zápas vypadal jinak," řekl Kadeřábek.

Zápas v Černé Hoře může být pro vývoj kvalifikace zlomový. "V téhle situaci to určitě bude klíčové. Musíme se herně zlepšit, být víc na balonu a zvýšit důraz, který nám trochu chyběl. V červnu jsme sice doma Černou Horu porazili 3:0, ale tak hladké to nebylo. Dali jsme gól skoro ze všeho. Že bychom je herně přejeli, to ne. Bylo tam pořád dost prostoru na zlepšení," dodal Kadeřábek.