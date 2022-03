Musíme teď dokázat nemožné, doufá Cienciala v obrat z 0:3 na zápasy

Pardubice - Hokejisté Pardubic nezúročili střeleckou převahu 37:20 ve třetím utkání čtvrtfinálové série s Českými Budějovicemi a po porážce 1:2 prohrávají už 0:3 na zápasy. K tomu, aby dosáhli na první semifinále od zisku titulu v roce 2012, by museli jako první v historii play off domácí nejvyšší soutěže po třech neúspěších otočit sérii na 4:3.

"Je to 0:3. Musíme teď dokázat nemožné, nic jiného nám nezbývá. Vyhrát v sobotu a jet zase do Budějovic,“ řekl novinářům pardubický útočník David Cienciala.

Pardubičtí před vyprodanou arénou prohráli zápas číslo 3 těsně 1:2. Dlouho se nemohli střelecky prosadit. "Těžko říct, v čem je problém. My se cpeme do brány, ale chybí nám nějaký jednoduchý gól, třeba jako dal soupeř. Nadřeme se, bušíme tam jako do vrat. Když už máme nějaké dorážky na brankovišti, tak nedokážeme zakončit. Je to marné," popisoval Cienciala.

Právě on vstřelil jediný gól Dynama, když v 58. minutě při pardubické hře bez brankáře snížil na 1:2. Jinak si brankář Motoru Dominik Hrachovina připsal 36 úspěšných zásahů. "Dobře blokují střely, navíc nás Hrachovina momentálně likviduje. My se musíme víc tlačit a dát nějaký špinavý gól jako oni. Dotlačit to tam i s brankářem, to nám pomůže. Myslím, že šancí máme dost, ale prostě se nám teď střelecky nedaří. Hoříme na zakončení," prohlásil forvard Dynama.

V sobotu už budou hráči Pardubic odvracet možný konec sezony, na domácím ledě nastoupí od 17 hodin proti Motoru znovu. "Chceme dát první gól a jít do toho s čistou hlavou. Stejně se nic horšího nemůže stát, musíme to jít zkusit ještě otočit. Ve čtvrtém utkání máme první krůček, to musíme urvat," dodal Cienciala.