Jablonec nad Nisou - Ačkoli jde o kvalitativně nejsilnějšího protivníka ve skupině Evropské ligy, trenér fotbalistů Jablonce Petr Rada chce po svých svěřencích, aby si to s Rennes ve čtvrtečním utkání rozdali jako rovný s rovným a pokusili se vybojovat první výhru ve skupině. Ta by je udržela v boji o postup.

"Herně mě v naší skupině překvapila Astana. Ale individuálně má hráče nejkvalitnější Rennes. Je to tým ze země mistrů světa, jejich tým skončil loni v její špičce. Určitě patří do horní poloviny francouzské ligy. Síla soupeře tam je," řekl na dnešní tiskové konferenci Rada. "Ale my nemáme strach z nikoho. Musíme si to s nimi rozdat, jak se říká fifty fifty," citoval kouče klubový web.

Situaci mu ale trochu komplikuje zdravotní stav kádru. "Dlouhodobě mimo je Masopust a Ikaunieks má problémy se žebry. Pleštil a Acosta jsou také mimo, Čvančara má zase zánět achilovky. Kratochvíl má problémy se zády, byl tři dny na infuzích, ale věřím tomu, že do zápasu bude připraven. Aspoň že Trávník je v pořádku, je to pro nás důležitý hráč," vyjmenoval marodku Rada.

Vymlouvat se na to ale nechce. "Je nás celkem šestnáct plus dva gólmani, hraje se v jedenácti, takže máme ještě dostatek hráčů na střídání. Jsem samozřejmě rád za každého zdravého hráče. Každý, kdo nám ze zdravotních důvodů vypadne, mě mrzí," dodal.

Problém nevidí ani v tom, že se hraje ve čtvrtek až od 21:00, kdy už bude na severu Čech mrazivé počasí. "Zima je nepříjemná, ale hráči jsou na to zvyklí. Letos jsou ještě zdejší klimatické podmínky abnormálně dobré, protože jindy tu už býval sníh začátkem listopadu. Já nejsem moc zastánce kulichů a rukavic. Hráči musí být v pohybu, jak vlítnete na hřiště, zima jde stranou," prohlásil zkušený kouč.

"Dnes je jedna velká výhoda, že hřiště jsou vyhřívaná, můžete se pohybovat úplně jinak, než tomu bylo dříve. Hrajete na zeleném pažitu, když spadnete, možná se i tam dole trochu ohřejete na tom vyhřívaném trávníku. Určitě to není žádný problém. Já si vezmu košili a svetr, to stačí. Já jsem zahřátý možná víc jak hráči," dodal s úsměvem.