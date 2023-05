Musíme si dát pozor na oslabení, varuje Sobotka před Kanadou i play off

Riga - Do pozice prvního centra se dostal po několika vynucených změnách v sestavě českých hokejistů na mistrovství světa Vladimír Sobotka a obnovenou spolupráci s kapitánem Romanem Červenkou a novou souhru s kanonýrem Dominikem Kubalíkem si užívá. Pětatřicetiletý univerzál Sparty, který má na kontě i s play off téměř 600 utkání v NHL za Boston, St. Louis i Buffalo, bere svou pozici jako velkou zodpovědnost.

"Samozřejmě. Snažím se podávat co nejlepší výkony jdou, ale moc se na to nesoustředím. Beru to tak, jak to je. Výkon přijde takový, jaký přijde," řekl novinářům v Rize Sobotka, který se snaží ofenzivním lídrům týmu krýt záda. "Já se hlavně snažím číst jejich hru a být jim nápomocen jako třetí nahoře, oni si tam dělají to svoje dole a snaží se být útočnější," popsal.

Do první formace se zařadil od sobotního duelu s Norskem (2:0), kdy nahradil Michaela Špačka, hrál v ní i v neděli proti Švýcarsku (2:4) a bude takto pokračovat i v úterý proti Kanadě. Změny rozjela zranění, protože nejdříve z elitní trojky vypadl Filip Chytil a následně i Lukáš Sedlák. Pro oba turnaj skončil. "Přišli jsme o naše dva nejlepší hráče a bohužel s tím se musíme vyrovnat. Sestava se míchá, když trenér cítí, že to nějak nefunguje. Tak prostě proháže lajny. Někdy to vyjde, někdy ne," komentoval Sobotka časté změny.

On sám začal MS po Sedlákově boku, byl na křídle a doplňoval je David Tomášek. Po Sedlákově posunul ke Kubalíkovi a Červenkovi se přesunul už do centra útoku nadále s Tomáškem a Jakubem Flekem. Potom přišla další změna a obnovení souhry s Červenkou ještě ze Slavie, ale i z reprezentace včetně loňských olympijských her v Pekingu. "Tak nějak se ty lajny motají, ale aspoň dva spolu někdy nastoupili. Já si myslím, že trenér se to snaží udělat tak, že k sobě typově ty hráče přidá," doplnil k vynucené rotaci sestavy.

Může zblízka sledovat, jak se daří Kubalíkovi, který už se stal s osmi góly na jednom MS nejlepším střelec v samostatné české historii. "Je to výborný střelec, pohyblivý. Je radost s ním hrát. Jeho střela je tvrdá, rychlá, přesná. To nejdůležitější, co střelec má mít. Kubalda to potvrzuje už nějaký rok, že je střelec. A vždycky byl. Jsem rád, že mu to takhle jde," řekl Sobotka.

Necítí v první formaci zvýšenou pozornost soupeřů. "My se taky připravujeme na jejich lajny, s trenéry probíráme různé systémy, hráče a jak kdo hraje. Někdo nějaké hráče zná víc, co od něj očekávat a od druhého týmu. Asi každý je připravený na zápas a jde s tím do toho, že ví, co má dělat," dodal.

Sobotka se těší na vrchol turnaje. Už nedělní duel se Švýcarskem přinesl velice kvalitní konfrontaci se soupeřem, který stejně jako USA na turnaji zatím kraluje. "Dostali jsme včera dva góly v oslabení a musíme se z toho ponaučit," připomněl Sobotka obrat Švýcarů na 2:1, při němž dali jeden gól v početní výhodě a druhý jen vteřinu po skončení přesilovky.

V úterý budou Češi bojovat o konečné 2. místo ve skupině proti Kanadě, která na ně ztrácí bod. "Oni budou hrát aktivní, tvrdý hokej, budou určitě hodně agresivní a bruslit. My musíme najít tu nejrychlejší cestu z obranného pásma, jak podpořit útok obráncem a jít do útoku," dodal Sobotka.