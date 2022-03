Musíme se držet své hry, řekl kouč Sparty Jandač před čtvrtfinále s Libercem

Praha - Dvakrát v uplynulých čtyřech letech ukončili hokejisté Liberce sezonu hráčům Sparty. Letos se tradiční rivalové utkají ve čtvrtfinále a trenér Pražanů Josef Jandač věří, že tentokrát uspějí jeho svěřenci. Sparta půjde do play off jako lépe postavený tým po základní části, což ale byla i loni a nakonec v semifinále prohrála 3:4 na zápasy.

"Loňskou sérii máme všichni v paměti, ale je jiný rok. Mužstva jsou trošku jiná. Nechci předvídat, co bude a nebude. Jdeme do prvního střídání, do prvního zápasu. Určitě ale musíme nastoupit lépe než loni," řekl Jandač a poukázal na nevydařený vstup Sparty do semifinále. Pražané doma prohráli oba úvodní zápasy.

"Jestli je Sparta letos lepší nebo silnější? To se uvidí až po sérii. Mužstvo se částečně obměnilo, chvíli trvalo, než si všechno sedlo. Měli jsme v průběhu sezony spoustu zranění, náročný program. Po Vánocích jsme měli špatné postavení v tabulce a to, že jsme se probojovali do čtyřky, bylo díky tomu, že si vše začalo sedat, hráči se uzdravili. Teď uvidíme, jestli na to navážeme," uvedl třiapadesátiletý kouč.

Výhodou Sparty oproti předešlé sezoně by měl být širší kádr, trenéři mají k dispozici deset obránců a šest útoků. "Tým je širší hlavně proto, že se do hry dostali hráči kvůli zraněním. Protočilo se více hráčů, kteří se postupně zabudovávali a možná je to dobře. Podobnými problémy si Sparta dlouho neprošla. V play off se ale může vše rychle změnit. Jsou věci, které neovlivníte a já jsem se je naučil neřešit. Zranění, nemoce, suspendace, to všechno se může do sérií u všech promítnout," řekl Jandač.

Liberec postoupil do čtvrtfinále přes pětizápasovou sérii s Brnem z předkola, podle Jandače ale budou mít Tygři dostatek času na regeneraci. "Je to zkušené mužstvo, poslední roky hrají play off až do konce a tři dny, které mají na odpočinek, jim stačí, aby doléčili šrámy a připravili se na soupeře. Navíc je tam radost z postupu," uvedl Jandač.

Právě zkušenosti patří podle bývalého reprezentačního trenéra mezi hlavní zbraně Severočechů. "Poslední roky jsou v play off odolní. Zvládají rozhodující zápasy. Loni vyhráli sedmý u nás, teď pátý (v předkole). Jsou to účastníci play off. Ví, jakým způsobem hrát play off. Mají dost zkušených borců i zabudované mladé kluky, kteří jim dodávají energii a svěžest," uvedl Jandač na adresu nadcházejícího soupeře Sparty.

Velkou změnou oproti loňskému play off bude přítomnost diváků na stadionech. Loni se kvůli koronaviru hrálo bez fanoušků. "Zaplaťpánbůh, že lidi mohou přijít a věříme, že na obou stadionech bude vyprodáno a fanoušci pomůžou dobrému hokeji," přál si Jandač.

Sparta v sezoně Liberec třikrát porazila, to ale Jandač nyní neřeší. "Uvidíme, jestli to bude hrát nějakou roli. Poslední zápas byl o tom, že my jsme svoje šance proměnili a oni ne. Důležitost zápasů v play off je jiná a je důležité, aby naše mužstvo bylo koncentrované po celou dobu série. Musíme se držet toho, co chceme a ne toho, co chce Liberec. V tom musíme být lepší než soupeř," řekl Jandač.