Musíme podpořit investice, spotřebu, export a výzkum, řekl Havlíček

Praha - K oživení ekonomiky bude potřeba stimulovat investice firem, podpořit spotřebu, export, ale také výzkum a inovace. Na Národní ekonomické konferenci to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda podle něj do ekonomiky vyčlenila na pomoc kvůli koronavirové krizi vůči hrubému domácímu produktu podobný objem peněz jako například Francie. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude tento týden jednat se zástupci největších bank o programu COVID III. Živý přenos Národní ekonomickou konferenci 2020 s podtitulem Restart české ekonomiky běží do 13:15.

"Ministr vyjmenoval věci, které ekonomice pomáhají, ale nijak neobhájil, že by to měl dělat stát. Stále ještě nejsme v roce 1933, krizi tu nemáme tři roky, ale tři měsíce. Pořád je ještě šance se z ní dostat normální cestou obnovené spotřeby. Stavění hladových zdí začněme řešit až za tři roky," komentoval Havlíčka analytik skupiny Natland Petr Bartoň.

Jakékoli srovnání české státní pomoci s ostatními zeměmi je podle něj zavádějící. "Český stát do své pomoci započítává nejen předražené roušky které po vypuknutí pandemie nakupoval v Číně, ale hlavně zhruba 80 procent tvoří plánované státní garance. To je spíše účetní položka než skutečná pomoc," dodal.

Důležité bude podle Havlíčka to, aby firmy neodkládaly investice. Podniky, které je plánovaly na další roky, by měly dostat podnět, aby k nim přikročily nejpozději do dvou let. "S přiměřenou výhodou by je měly udělat dříve," řekl. Účinnými nástroji by měly podle něj být odpisy či investiční pobídky. Zrychlení odpisů investic by podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy mohlo firmy motivovat k větším investicím, sdělil ČTK.

Dále bude podle Havlíčka třeba udržet poptávku. Měla by podle něj vytvořit přiměřenou jistotu pracovního trhu a pracovních míst. Současný program na podporu zaměstnanosti Antivirus by se měl postupně změnit na klasický kurzarbeit. Více podporováni by měli být lidé, kteří chodí do práce, řekl dále. Podle Prouzy je podpora poptávky nejdůležitější krok k oživení ekonomiky. "Bez ochoty lidí utrácet nemají žádné podpůrné programy smysl. Dobrým krokem bylo snížení DPH na ubytování v hotelech a penzionech. Dávalo by smysl snížit DPH i na potraviny a na take-away jídlo z restaurací, protože se stává čím dál větší částí tržeb restaurací," uvedl.

Oživení ekonomiky bude podle Havlíčka záviset také na exportní politice. Podporu bude potřebovat také vývoz, ale situaci ovlivní, jak se zachovají státy, se kterými ČR obchoduje.

Klíčové budou podle Havlíčka také investice do výzkumu a inovací. Současná vláda podle něj dala extrémní peníze do tohoto odvětví a nastavila nové parametry řízení.

Kvůli šíření koronaviru trval v ČR od 12. března do 17. května nouzový stav. Většina obchodů měla zavřeno, veřejnost měla zákaz vstupu do stravovacích zařízení, hotelů, penzionů, na sportoviště. Zastavil se cestovní ruch. Na podporu ekonomiky vláda připravila mnoho podpůrných programů, například půjčky se státní zárukou COVID, podporu pro lázeňský sektor, příspěvek na komerční nájem nebo podporu zaměstnanosti.

Schillerová: Se zástupci bank budu tento týden jednat o COVIDu III

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude tento týden jednat se zástupci největších bank o programu COVID III. Ministryně se bude zajímat především o uzavřené smlouvy. Plnění programu k 30. červnu byla podle ní zhruba miliarda korun, což jí nepřipadá jako velká částka. Chce zjistit příčiny, nevyloučila výhledově změnu nastavení programu. Řekla to na dnešním briefingu po vystoupení na Národní ekonomické konferenci v Praze.

Ministryně se tento týden setká s Českou bankovní asociací, kde podle ní budou také zástupci všech velkých bank. "Chci vědět, jak to funguje, jaké jsou zkušenosti, vyslechnu zástupce bank. (...) Budeme řešit, zda to nějakým způsobem ve výhledu nemodifikovat," řekla.

První vlna programu COVID je podle ministryně právem kritizována, neměly podle ní být nabízeny bezúročné půjčky. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která za úvěry ručí, v programu COVID I přijala asi 3200 žádostí, schválila jen zhruba 200. Přihlásilo se totiž velké množství firem, které měly už před krizí finanční problémy.

Zpětně však Schillerová nepovažuje za úplně neúspěšný projekt COVID II, ve kterém jsou podle ní uzavřeny smlouvy na 13 miliard korun. "Upínám teď naděje na COVID III," dodala. Ekonomických názorů, proč je čerpání nižší, než se předpokládalo, je velké množství. Mluví se podle ní o tom, že lidé raději využívají své rezervy nebo moratorium. "Jsou to věci, které si musíme analyzovat a hledat z nich nějaké poučení," uvedla dále.

ČMZRB k 7. červenci v programu COVID III schválila 414 žádostí za 1,9 miliardy korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun, díky zapojení komerčních bank by tak podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem mohli získat až 500 miliard korun. Program by měl fungovat do konce roku, rozdělen bude do několika výzev. V první finanční instituce mohou živnostníkům a firmám poskytnout úvěry až 167 miliard korun.

"České vládní programy nejsou filozoficky nastaveny špatně, ale jejich účinnost ke dnu sráží velmi pomalá administrace a neuvěřitelná byrokracie. Aby byla pomoc účinná, musí jí být nejen dost, ale musí přijít dostatečně včas - a tady vláda, s výjimkou pomoci živnostníkům v programu Pětadvacítka, opakovaně selhává," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Funguje také program COVID plus pro velké exportně zaměřené firmy. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara je o tento program a COVID III nižší zájem, než se předpokládalo. Na firmy podle něj může krize dopadnout až na podzim, kdy některé programy, které teď využívají, skončí. "Proto je nutné tyto programy udržet a hodnotit s větším odstupem," uvedl.