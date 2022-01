Musíme naladit formu a vlétnout do toho, řekl Jeřábek před Pekingem

Praha - Před čtyřmi lety připravil obránce Jakuba Jeřábka o možnost startovat na olympijských hrách odchod do NHL, teď mu rozhodnutí vedení kanadsko-americké soutěže o zrušení účasti svých hráčů k nominaci na turnaj pod pěti kruhy pomohlo. Třicetiletý bek se totiž ze zámoří po dvou letech vrátil a úspěšně působí v KHL. I proto jej trenér Filip Pešán zařadil do kádru reprezentace pro první vrchol sezony.

"Neznám hokejistu nebo sportovce, který by nebral olympiádu a možnost reprezentovat svoji zemi pod pěti kruhy prestižně. Určitě je to výzva, strašně se na to těším a doufejme, že vše dopadne v pořádku," řekl Jeřábek v on-line rozhovoru s novináři.

Myslel tím zejména koronavirus a nutné negativní testy před odletem do dějiště her. "Nepříjemné to je, ale na druhou stranu, my všichni můžeme říct, že děláme maximum," konstatoval obránce Spartaku Moskva.

Reprezentace se v Pekingu představí s týmem plným zkušených hráčů, kteří mají za sebou starty na velkých akcích. Jeřábek ale jeho kvalitu dopředu moc hodnotit nechce. "Na podobné otázky si už dávám pozor. Vždy něco řekneme, nebo máme dojem, že je tým skvělý, silný a pak byla realita jiná," poukázal na sérii nevydařených turnajů národního týmu. "Samozřejmě všichni se navzájem známe a kluci už něco objezdili. Chce to si naladit individuální a hlavně týmovou formu, chemii, vlétnout do toho a hlavně si to užít," dodal Jeřábek.