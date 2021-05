Musíme jet s cílem turnaj vyhrát, řekl před MS kanonýr Vrána

Praha - Hokejový útočník Jakub Vrána přišel před měsícem výměnou z Washingtonu do Detroitu o naději bojovat o další Stanleyův pohár po triumfu v roce 2018, ale o úspěch chce usilovat v dresu českého národního týmu. Pětadvacetiletý kanonýr by rád na mistrovství světa v Rize, kde si zopakuje účast z předloňského minulého šampionátu v Bratislavě, zaútočil na nejvyšší pozice.

"Těšil jsem se moc. Je to pro mě čest obléknout národní dres pokaždé, kdy je to možné. Po tom trejdu bylo víceméně jasné, že do play off nepostoupíme. Jsem rád za to, že tady můžu být a pomoct týmu," řekl Vrána v on-line rozhovoru s novináři po prvním tréninku v O2 areně po příletu.

Dorazil později než jeho kluboví spoluhráči Filip Hronek a Filip Zadina. Musel se totiž ještě vrátit do Washingtonu, který po výměně opouštěl narychlo. "Já jsem to vůbec nečekal. Stalo se to ze dne na den, vzal jsem si do Detroitu, co bylo nutné na těch pár týdnů. Pak jsem ještě potřeboval zaletět domů, řešil jsem tam nějaké důležité věci ohledně bytu a auta, které byly priorita," vysvětlil Vrána zpoždění.

První trénink si užil. "Nálada byla suprová jako vždycky. Kluci včera vyhráli a uvidíme, co bude dál. Teď je nejdůležitější se mentálně i fyzicky co nejlépe připravit na turnaj, který je před námi a co nejlíp do toho vstoupit. Cíl je jasný. Nechci říkat ani placka. Tam se musí jít s cílem vyhrát turnaj a udělat pro to všechno. Dopadne to, jak to dopadne," podotkl vicemistr světa do 18 let z roku 2014.

Stejně jako před dvěma roky neváhal s pozvánkou i přesto, že mu končí smlouva. "Na jednu stranu o tom nějaká diskuze může být, že se to může trošku zvrtnout. Ale na druhou stranu je moje rozhodnutí a já jsem rád, že můžu reprezentovat," podotkl odchovanec pražských Letňan, jemuž vyprší dvouletý kontrakt na 6,7 milionu dolarů a může se stát chráněným volným hráčem.

Další "bublinu" při turnaji bere jako fakt současné doby. "Víme, proč tam jedeme. Jedeme tam hlavně kvůli hokeji a udělat úspěch. Samozřejmě tím, že je to takhle omezené, tak to není úplně příjemné. Doufám, že budeme moct jít se aspoň nadechnout čerstvého vzduchu," prohlásil Vrána.

V Detroitu nastřílel za 11 zápasů osm branek a celkově jich dal v sezoně 19 v 50 duelech. Doufá, že si formu přenese do reprezentace. "Chci ukázat, co umím a být jedním z lídrů týmů. Těším se na to," doplnil útočník, který v Bratislavě před dvěma roky v devíti zápasech zaznamenal pět bodů za čtyři trefy a jednu asistenci, ale ve čtvrtfinále se nevešel do sestavy.

Stalo se mu to i v této sezoně ve Washingtonu, kde byl dva zápasy na tribuně. "Je to někdy součást hokeje, kdy věci nemůžete ovlivnit. Šlo o detaily. Už se to stalo a jdeme dopředu," řekl Vrána, který se snažil i z menšího časového vytížení na ledě v nabitém kádru Capitals vytěžit maximum.

"Má to výhody i nevýhody. Byl jsem draftovaný do týmu, který v té době tvořil tým už na Stanley Cup a už měl nějakou pozici v NHL. Já jsem se snažil dostat do týmu, to se mi povedlo. Za ty minuty, které jsem měl, jsem vytěžil, co to jde. Nakonec jsem si vytvořil pozici lídra i tam, akorát nás bylo takových pět šest. Ale hlavně to byl vítězný tým a bylo tam cítit to očekávání. Detroit je v přestavbě a snaží se tam teprve dostat," uvedl Vrána.

Výměna spolu s Slovákem Richardem Pánikem za dalšího útočníka Anthonyho Manthu pro něj byla nejdříve šokem. "Ale takový je někdy hokej a je důležité se koukat, co je přede mnou. Nebylo to lehké se ze dne na den přizpůsobit novému týmu, městu. Ale v Detroitu mě všichni hezky přivítali. Nakonec jsem tam za tu dobu, co jsem tam byl, navázal s tím týmem nějaký vztah a myslím si, že jsem se s nimi na konec sezony rozloučil dobře," podotkl Vrána.

Přesto mu trvalo, než se s odchodem z Washingtonu srovnal. "Není úplně jednoduché odejít z týmu, kde jsem žil pět let a poznal spoustu lidí Zažil jsem tam spoustu momentů, na které nikdy nezapomenu. Měl jsem i rána, kdy jsem se probudil a myslel si, že jsem furt ve Washingtonu. Tak to někdy je. Ale jak jsem přišel na zimák, tak to šlo všechno stranou a soustředil jsem se jen na to, abych hrál co nejlíp," prohlásil.

V dalších letech chce být oporou Detroitu. "Mluvil jsem s generálním manažerem Stevem Yzermanem, měli jsme dobrý pohovor o tom, co se všechno stalo tuhle sezonu. Měl jsem pohovor i s trenérem (Jeffem Blashillem). O tom, co bude, jsme ještě nemluvili. Cítil jsem se v týmu dobře a určitě chci pomoct tím, co umím. Chci zlepšit tým a přenést zkušenosti z Washingtonu do zápasů," dodal Vrána.