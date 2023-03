Musíme být velkým týmem a takové zápasy zvládat, řekl Souček po Moldavsku

Kišiněv - Podle kapitána Tomáše Součka je potřeba, aby česká fotbalová reprezentace byla velkým týmem a zvládala podobné zápasy jako v Moldavsku. Národní celek na hřišti outsidera v druhém utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu nečekaně remizoval bez branek a nepotvrdil úvodní páteční výhru 3:1 nad Polskem. Osmadvacetiletý záložník litoval své šance z nastavení prvního poločasu, kdy zblízka trefil břevno.

"Zklamání určitě. Po zápase s Polskem bylo velké nadšení, získali jsme tři body a podali jsme skvělý výkon. Teď jsme to chtěli potvrdit, ale to se nepovedlo," řekl Souček v rozhovoru s novináři.

"Hráli jsme do plných, sice na těžkém terénu, ale je potřeba, abychom byli velkým týmem a takové zápasy zvládali, protože teď budou ještě přicházet. Budeme hrát na Faerských ostrovech. Je potřeba zvládnout to i do plných," uvedl hráč West Hamu.

Duel v Kišiněvě byl podle něj ještě těžší než zápas s Polskem. "Je vždycky složité hrát do plných, když mají ve vápně tolik hráčů. Snažili jsme se tam dát dost útočníků a centrů, ale k ničemu jsme se nemohli dostat. Měli jsme pár šancí. Já měl taky velkou šanci, to mě mrzí, že jsem neproměnil. S respektem k takovému týmu je potřeba získat daleko víc šancí a vstřelit z toho gól," prohlásil Souček.

V závěru úvodního dějství po centru Davida Juráska nastřelil z hranice malého vápna břevno. "Čvančara mi to dobře protečoval. Věřil jsem, že to dostanu ještě víc dopředu, vracel jsem se k tomu levou nohou, ale je potřeba to trefit. Snažil jsem se to brát co nejvíc dolů, protože jsem to měl trošku za sebou. Byly to centimetry. Je třeba to proměňovat," mínil rodák z Havlíčkova Brodu.

Pochválil i domácí výběr. "Chtěli taky vyhrát, měli kvalitní hráče, dovolili si. Udrželi jsme tady čisté konto, musím pochválit obranu, protože dnes už žádný soupeř není lehký. Musíme brát bod. Myslím si, že i jiní soupeři tady budou těžce sbírat body. Ukázali kvalitu. Co se týče charakteru (našeho týmu), všichni tam dali maximum. Jenom tomu chyběla finální kvalita," podotkl Souček.

"Všichni jsme byli nažhavení od první minuty v tréninku, atmosféra je tady skvělá. Je to složité hrát proti takovému týmu, když je zatažený. Je potřeba tam něco vytvořit a taky, aby padl první gól. Pak se to otevře a je to daleko jednodušší. I když jsme posledních 15 až 20 minut hráli kombinačněji a víc jsme je otevřeli, šance stejně nepřicházely," poznamenal někdejší hráč Žižkova, Liberce či Slavie.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vedou skupinu o bod před Polskem. Dalšími soupeři v "éčku" jsou Albánie a Faerské ostrovy, kde se Češi představí v dalším utkání 17. června.

"Před srazem by čtyři body nebyly špatné. Věříme, že všichni čeští fanoušci nám budou věřit, jsme první ve skupině, což je důležité. Z tohoto zápasu je třeba si vzít jenom ponaučení. Chceme být co nejlepší a hlavně postoupit, to je náš cíl. Akorát jsme si to trochu ztížili. Máme o dva body méně, než jsme po tomto zápase chtěli. V létě proti Faerům a v dalších zápasech je potřeba co nejvíc bodů, protože pořád máme dobrou výchozí pozici," řekl Souček.