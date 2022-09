Musíme být odvážní a Ronalda si všímat, i když bude hra jinde, řekl kouč Šilhavý

Praha - Pokud chtějí čeští fotbalisté v sobotním předposledním utkání skupiny A Ligy národů proti Portugalsku bodovat, musejí být podle trenéra Jaroslava Šilhavého aktivnější než v červnovém vzájemném duelu v Lisabonu, který prohráli 0:2. Kouč národního týmu věří, že jeho svěřenci uhlídají největší hvězdu soupeřova týmu Cristiana Ronalda, upozorňuje ale hráče na to, aby si hvězdného kanonýra všímali i v případě, že hra bude probíhat jinde.

Portugalci rozhodli červnový zápas v Lisabonu dvěma góly už do přestávky. "První poločas nebyl z naší strany dobrý. V druhém už jsme naznačili, jakým způsobem se dá jejich obrana překonat. Dostali jsme se do tří, neříkám vyložených, ale dobrých šancí. To ale nic nemění na tom, že Portugalci jsou špičkový tým plný skvělých fotbalistů," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

"Pokud nás dostanou do obrany, musíme být po zisku míče odvážní. Nesmíme hned odevzdávat balon a jen bránit. Když nás zatlačí, nic jiného nám nezbyde, to je jasné. Ale musíme být i nebezpeční a hrozit dopředu," dodal reprezentační kouč.

V úvodním vzájemném duelu jeho svěřenci dokázali uhlídat největší portugalskou hvězdu Ronalda, který se v Praze už představil na podzim 2004 v 19 letech v dresu Manchesteru United v Lize mistrů proti Spartě. Sedmatřicetiletý pětinásobný držitel Zlatého míče je se 117 brankami historicky nejlepším střelcem národních týmů.

"Musíme si ho všímat, i když je hra někde mimo. Do obranné fáze se tolik nezapojuje. Čeká na vypadlý balon, jak to dostane, jde do brejku. Pak se v tom jeho rychlém běhu hůř zastavuje," podotkl Šilhavý.

"Takže si všímat, kde je, a nenechat ho ani chvíli volného. Ale není to jen o Ronaldovi, i když je to fenomenální hráč. Jsou tam další skvělí hráči. Obrátit to jen na Ronalda by dobré nebylo," prohlásil Šilhavý.

Někteří čeští reprezentanti neměli v úvodu klubové sezony ideální formu. Příliš se nedaří útočníkům. "Na tréninku to hráčům do brány padá a jsou v dobré náladě. Věřím, že to přenesou na hřiště. Vím, že některým týmům a našim klukům se nedaří. Někteří z nich sem přijeli i s tím, že je to tady nakopne. Věřím, že třeba (útočník) Patrik Schick bude hladový po gólech a zítra to ukáže," uvedl Šilhavý.

Schicka čeká zajímavý souboj s Ronaldem, který stejně jako on dal na loňském mistrovství Evropy pět branek. Portugalec ovládl střeleckou tabulku díky tomu, že měl jednu asistenci navíc. "Jsou trošku jiní. Ronaldo si po hřišti chodí, kam chce. Páťa je vyloženě na koncovku, do vápna, je to ten hrotový útočník," řekl Šilhavý.

Schick se vrací do národního týmu po necelém roce. "Patrik je samozřejmě rozdílový hráč. To dokazoval už v minulé sezoně, kdy se pral o krále střelců v německé lize. Když ho sleduji na tréninku, tak vidím, že je natěšený a chce dávat góly," uvedl Šilhavý.

O základní sestavě už má jasno. Nechtěl ale prozradit ani to, kdo bude chytat a zda stejně jako v červnových zápasech vsadí na rozestavení s třemi stopery. "Mužstvo je v pořádku. Pouze (záložník) Jakub Jankto má zdravotní problém, takže ještě to s ním budeme řešit v průběhu tréninku, jak je to vážné. Celý tým je na zápas natěšený," dodal trenér.