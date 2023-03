Musíme být důrazní před bránou, řekl Sobotka po prohře Sparty v Třinci

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Vladimír Sobotka byl vyhlášen nejlepším hráčem Sparty po prohře 1:3 v Třinci. Zkušený útočník asistoval u jediné branky týmu, kterou Pražané vstřelili v pětiminutové přesilové hře za faul domácího Tomáše Marcinka. Zbývajících 39 střel hostům pochytal Ondřej Kacetl.

I trenér Sparty Miloslav Hořava ale zmínil, že moc nebezpečných střel Pražané neměli a postrádal od hráčů, aby více clonili brankáři ve výhledu. Tak, jak to dělali domácí, kteří tímto způsobem vstřelili góly na 1:0 a 2:1. Střela od modré čáry v podání Martina Marinčina prošla přímo a nahození Lukáše Kaňáka šikovně tečoval Daniel Voženílek.

"Moc čistých situací tam není. Je to pořád o soubojích. Každý se dohraje naplno. Je to prostě play off hokej. S tím se každý musí vyrovnat a najít si cestu před bránou," řekl Sobotka novinářům. "Samozřejmě je to i o štěstí. Ale musí se mu jít naproti a na sto procent," podotkl.

Sparta udeřila v početní výhodě za zákrok Tomáše Marcinka už po šestnácti sekundách a vyrovnala tak z dorážky Romana Horáka na 1:1. Poté si ale početní výhodu zkrátila vyloučeními Davida Tomáška a Davida Vitoucha. "Dali jsme rychlý gól. Bohužel - asi je to nějaká míra přemotivovanosti - se pak udělaly i zbytečné fauly," litoval Sobotka.

Čtvrtfinálová série se nyní přesouvá za stavu 2:2 do Prahy, kde pokračuje v neděli pátým duelem od 16.30. "Nesmíme dělat chyby a musíme být důrazní před bránou," nastínil Sobotka recept na úspěch, jímž by si Pražané zajistili mečbol.