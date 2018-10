Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinecký útočník Jiří Polanský je v extralize pověstný svými technickými kousky, v utkání se Spartou Praha ale neváhal a popral se s Matějem Beranem. Útočník Ocelářů, který nastoupil v této sezoně poprvé po zlomenině malíčku na pravé noze, dokonce bitku vyhrál. Po utkání měl ale větší radost soupeř, protože Sparta zvítězila 5:4 po nájezdech.

"Shodil rukavice první, nečekal jsem to. Chtěl jsem pomoci Sváčovi (Vladimír Svačina), byli na tam něho dva před brankou, a už nešlo couvnout. Jsou to situace, kdy se musíte kamaráda zastat, i když je soupeř o dvě hlavy větší. Na druhou stranu já si v extralize asi nevyberu menšího hráče, takže to bylo jedno," řekl Polanský po utkání novinářům.

Ve svých 36 letech by pěstní souboje v extralize spočítal na jedné ruce. "Určitě nejsem typ, kterého se druhé týmy bojí, nebo kterého by si na bitku vytáhli. Ale to pravidlo, že obránci nesmí přejet útočné kruhy nás útočníky do toho dostávají. Musíme se kamaráda zastat, nějaké žďuchání zezadu, nějaké nefér zákroky se musí vyříkat hned na ledě," pokračoval.

I když se bije svátečně, měl ve rvačce navrch, soupeře nakonec povalil na led. "I na tohle mě kondiční trenér připravil. Boxovali jsme spolu. Po tom jsem si šel do kabiny zchladit klouby a on říká dobré to bylo, dobré. Takže ten je určitě spokojený," pousmál se.

Třinec v zápase vedl 3:1 po situaci, kterou předhodnotil videorozhodčí. Gólman Matěj Machovský ve 32. minutě chytil puk lapačkou ze vzduchu na úrovni brankové čáry a rozhodčí na ledě původně rozpažil.

"Já zažil v kariéře tolik gólů, o kterých jsem si myslel, že je rozhodčí neuzná a uznal. Naopak jsem byl přesvědčený, že byl gól stoprocentní, když třeba flaška na bráně vyletěla do vzduchu a rozhodčí gól neviděli. Dokud rozhodčí neukáže, neradujete se," vysvětlil Polanský.

Třinec ale vedení neudržel. Ve druhé třetině čtyřikrát inkasoval, přestože soupeře v této pasáži přestřílel 20:9. "Myslím, že jsme ze druhé třetiny měli vytěžit víc. Dát víc gólů, méně inkasovat. Měli jsme jít do třetí třetiny za lepšího stavu (než 4:4). Myslím si, že jsme si to zasloužili. Sparta nás ale vždycky rychle stáhla a vítězné emoce nám srazila dolů. To je vždy hrozně nepříjemné," pokračoval Polanský.

Zápas rozhodly nájezdy, které v závěru provázely zmatky. Sparta porušila pravidla, dvakrát v úvodních pěti sériích poslala stejného hráče Andreje Kudrnu a jeho druhý gól rozhodčí neuznali. "To asi nebudu hodnotit. Soustředil jsem se na svůj nájezd, který se mi nepovedl. Jel jsem, puk mi na vrcholu kruhů přeskočil, musel jsem si to bekhendem stáhnout a dostal jsem se do trochu jiné situace, než jsem chtěl být. Spíš jsem seděl a přehrával v hlavě, co jsem měl udělat já jinak a lépe," uzavřel Polanský.