Musila vedle prvních gólů v Dynamu potěšil i posun na první místo tabulky

Pardubice - Až do jedenáctého soutěžního zápasu čekal hokejový útočník Adam Musil na první branku v dresu Pardubic. V souboji se Zlínem ukončil své střelecké trápení ve velkém stylu a na výhře 5:1 se podílel hned hattrickem. Zároveň pomohl Dynamu k posunu do čela extraligové tabulky, z čehož měl také radost.

"Samozřejmě je to hezké. Kdo by nebyl rád. Čekal jsem na to dlouho," řekl Musil novinářům. "Musím na to ale navázat v dalších zápasech. Vytvářet si šance a dělat moji práci. Teď jsem ji deset zápasů nedělal, takže jsem rád, že dnes to bylo lepší a doufám, že to tak bude i nadále. Předtím jsem se ani moc nedostával do šancí," uvedl čtyřiadvacetiletý útočník.

Musil si připsal druhý třígólový zápas v extralize, za své úspěchy ale děkoval i spoluhráčům. "Hodně mi pomohli. Není to jen o mně, oni mě dostali do šancí," podotkl Musil, jehož dnes trenéři posunuli do útočné formace k Robertu Kousalovi a Anthonymu Camarovi.

Předešlé zápasy přitom nastupoval ve formaci s Robertem Říčkou a Davidem Ciencialou. "Těžko říct, zda to pomohlo. Tady jsou všichni šikovní a dobří hráči. Jsme schopní hrát s každým a dnes se to potvrdilo," řekl účastník letošního mistrovství světa, jenž s Kousalem a Camarou nastupoval na začátku sezony.

Letní posila z Liberce si byla dobře vědoma, že se od ní čekají góly. "Nehrál jsem dobře, takže jsem byl špatný spíše z toho. Kdybych si každý zápas vytvářel šance pro sebe nebo pro spoluhráče, tak bych si říkal, že to tam musí padnout. Moc se ale nedařilo, takže jsem se v tom topil. Doufám, že mě dnešní zápas nakopne," přál si Musil.

Pardubice se dnes vyrovnaly i s rychle inkasovaným gólem. Zlín se totiž již ve 3. minutě dostal do vedení. "Víme, jak na tom Zlín je. Bojují o svůj život, takže jsme věděli, že to nebude lehký zápas. Na druhou stranu my jsme hráli o první místo, což tady taky dlouho nebylo. Jsme rádi, že jsme na čele. Práce ale jede dál, musíme se zlepšovat každý den," řekl Musil, jenž v 11. minutě vyrovnával na 1:1 a ve 25. minutě poté svůj tým posunul do vedení.

Důležitým faktorem utkání byly i přesilové hry, Dynama v nich skórovalo třikrát a hosté ani jednou. "Je hezké, že nám to tam spadlo a sehráli jsme pár vydařených akcí. Přesilovky jsou vždy důležité," uvedl rodák z kanadské Delty. Východočeši se vyrovnali i s náročným programem, dnes sehráli sedmý zápas v průběhu dvou týdnů. "Nemůžu mluvit za všechny, ale mně to vyhovuje. Jsem radši v tempu, takže za mě to není žádný problém," pousmál se Musil.