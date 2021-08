Musil pomohl Pardubicím hattrickem k výhře nad svým bývalým klubem Libercem

Praha - Hokejový útočník Adam Musil se hattrickem proti svým bývalým spoluhráčům podílel na výhře Pardubic nad Libercem 5:3. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant přišel do Dynama v létě ze severočeského klubu a dnes si připsal premiérové branky v novém dresu. Východočeši tak vyhráli pátý z šesti přípravných zápasů, na čemž se dvěma góly podílel i útočník Anthony Camara.

"Pro diváka to bylo fantastické utkání. Šance zhruba 60 ku 40, s ofenzivou jsme maximálně spokojeni. Vytvořili jsme si strašně moc šancí, až na tu koncovku, která by mohla být lepší, trefovat víc bránu. Tím, že jsme hráli hodně ofenzivně, tak z toho pramenily samozřejmě nějaké věci dozadu, kde soupeř měl také pár přečíslení. Jinak to byl ale velice dobrý výkon," řekl trenér Dynama Richard Král na klubovém webu.

Vydařený zápas odehrál i obránce Mladé Boleslavi Pavel Pýcha, který se dvěma góly a stejným počtem asistencí podílel na výhře Bruslařského klubu na ledě Plzně 5:1. Středočeši tak soupeři oplatili porážku z minulého týdne a v přípravě vyhráli poprvé.

Z premiérové výhry se radovaly i České Budějovice, které porazily Kladno 3:2 v prodloužení. Dvěma góly se na tom podílel útočník Jiří Ondráček, jenž v Motoru bojuje na zkoušce o smlouvu.

Čtvrtou prohru v přípravě si připsala Sparta, která prohrála v Karlových Varech 1:3. Pražané příští týden vstoupí stejně jako Mladá Boleslav a Třinec do Ligy mistrů.

Moravské souboje mezi Olomoucí a Brnem respektive Třincem a Vítkovicemi rozhodly až samostatné nájezdy. V Olomouci vyhrála 3:2 Kometa a Hanáci tak nadále čekají na první výhru v přípravě, v Třinci vyhráli Oceláři 2:1 a úřadující mistr tak uspěl ve druhém ze čtyř přípravných duelů.

Třetí prohru si připsal Zlín, který v rámci turnaje Zubr Cup nestačil na Přerov.

Výsledky přípravných hokejových zápasů

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Branky: 29., 42. a 53. A. Musil, 12. a 15. Camara - 28. Jelínek, 28. Ordoš, 44. Gríger.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 2:3 po sam. náj. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 8. Tomeček, 19. Kolouch - 24. Horký, 56. Holík, rozhodující nájezd Vincour.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 38. Kundrátek, rozhodující nájezd M. Doudera – 52. Kalus.

HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 1. Kulich, 36. Kohout, 54. Vondráček - 60. Prymula.

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Branky: 12. Kodýtek - 42. a 56. Pýcha, 28. Kelemen, 33. A. Zbořil, 41. O. Najman.

HC Zubr Přerov - PSG Berani Zlín 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 39. Jakub Svoboda, 40. Jan Svoboda - 30. P. Sedláček.

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 6. a 48. Ondráček, 65. Štencel - 12. Kristo, 31. Hlava.

