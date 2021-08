Musa má podle Trpišovského namířeno ze Slavie na hostování do Boavisty

Praha - Fotbalisty Slavie by měl opustit útočník Petar Musa. Třiadvacetiletý chorvatský hráč má namířeno na hostování s opcí do portugalské Boavisty Porto. Po ligové výhře 4:0 nad Ostravou o tom informoval trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Musa už na jaře hostoval v bundesligovém Unionu Berlín. Vrátil se do Slavie, ale při velké konkurenci v útoku dostal v tomto ročníku jen jednou šanci v základní sestavě. "Petar má dvě velice zajímavé nabídky pro něj i pro klub. Aktuálně to vypadá na hostování v Boavistě Porto za velice slušné peníze pro klub ohledně hostování, navíc s velice dobrou opcí. Z ekonomického hlediska je to pro nás velice výhodné," řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci.

"Pro něj je to skvělé, má příslib nějaké pozice. Tady je konkurence velká. Při skládání kádru před sezonou byl předpoklad, že někteří hráči odejdou, k čemuž nedošlo. Je tu určitý přetlak na určitých pozicích. Petar už měl jednu nabídku, kterou řešil. Teď je s tím spokojený, vybral si to. Má tam mít herní vytížení, bude tam mít dobré postavení. Po bundeslize bude mít zkušenost s portugalskou ligou. Shodli jsme se, že je to v tuhle chvíli nejlepší řešení," dodal Trpišovský.