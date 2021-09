Musa bude fandit Slavii, Union je podle něj nebezpečný hlavně v protiútocích

Praha - Podle útočníka Petara Musy si fotbalisté Slavie musejí ve čtvrtečním úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy proti Unionu Berlín dát pozor na soupeřovy protiútoky i nebezpečného nigerijského ofenzivního hráče Taiwa Awoniyie. Třiadvacetiletý Chorvat Musa na jaře v německém klubu hostoval z Edenu, fandit však bude jednoznačně Pražanům. Aktuálně ze Slavie hostuje v Boavistě Porto.

"Pro mě to bude zvláštní zápas, protože jsem hrál za Union i Slavii. Ale jasně, že můj favorit je Slavia, takže budu klukům držet palce, aby zápas vyhráli," řekl pro slávistické internetové stránky Musa.

Union se díky sedmému místu v minulé sezoně německé ligy po 20 letech kvalifikoval do evropských pohárů a do skupiny prošel poprvé v historii. "Union hraje velmi dobrý fotbal. V Německu všichni ví, co to je za tým. Takže myslím, že se musí přede všemi ukázat i v evropských pohárech, to jim hodně pomůže," poznamenal Musa.

Za Union v jarní části minulé sezony zasáhl do 14 bundesligových zápasů a připsal si jeden gól a tři asistence. "Rádi hrají do středního bloku a čekají na chybu soupeře. Myslím si, že mají opravdu dobré útoky protiútoky," prohlásil chorvatský útočník, který odešel ze Slavie do Boavisty na hostování s opcí.

Zatím nejlepším střelcem Unionu v této sezoně je nigerijský útočník Awoniyi, který dal ve čtyřech kolech bundesligy tři branky a dvakrát se trefil ve 4. předkole Evropské konferenční ligy proti Kuopiu.

"Je to velmi dobrý hráč. Přišel z Liverpoolu a podle toho, co v bundeslize ukazoval, je velmi nebezpečný. Umí střílet branky, bude se proti němu těžko hrát. Je velmi rychlý, má dobré zakončení, takže bude těžko bránitelný. Ale Slavia na to má a připraví se na zápas dobře," mínil Musa, který působil i v Liberci.