Murray zvládl v San Diegu hladce první kolo

San Diego (USA) - Bývalý nejlepší světový tenista Andy Murray vykročil vítězně do turnaje v San Diegu. Čtyřiatřicetiletý Brit, který po vleklých potížích s kyčlemi a opakovaných operacích klesl do druhé stovky žebříčku, v úterý porazil Američana Denise Kudlu 6:3, 6:2.

Trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz Murray měl v úvodním kole v San Diegu původně nastoupit proti Keii Nišikorimu. Zápasu někdejších hráčů elitní desítky však zamezilo zranění japonského tenisty.

Murray v minulém týdnu postoupil na turnaji v Metách do čtvrtfinále, což se mu podařilo poprvé od roku 2019. "Zlepšuje se to," řekl po úterním postupu a připomněl US Open, kde sehrál pětisetovou bitvu s třetím nasazeným Řekem Stefanosem Tsitsipasem. "Právě tam mi to přišlo jako nový start, že bych zase mohl porážet i ty nejlepší," dodal.

V druhém kole v San Diegu se Murray utká s Norem Casperem Ruudem, členem vítězného evropského výběru z Laver Cupu.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v San Diegu (tvrdý povrch, dotace 661.800 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Schwartzman (6-Arg.) - Gaio (It.) 6:2, 6:3, Harris (JAR) - Eubanks (USA) 3:6, 6:1, 6:4, Norrie (Brit.) - Koepfer (Něm.) 6:2, 7:5, Dimitrov (Bulh.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 1:6, 7:5, Murray (Brit.) - Kudla (USA) 6:3, 6:2. Turnaj žen v Chicagu (tvrdý povrch, dotace 565.530 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Collinsová (10-USA) - Doiová (Jap.) 4:6, 6:3, 7:5. Čtyřhra - 1. kolo: Hradecká, Bouzková (8-ČR) - Eikeriová, Harrisonová (Nor./USA) 7:6 (7:3), 6:3.