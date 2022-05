Murray v Madridu vyzve po pěti letech Djokoviče, vítězně se vrátil Nadal

Madrid - Britský tenista Andy Murray zdolal v třísetovém duelu druhého kola antukového turnaje v Madridu Denise Shapovalova z Kanady 6:1, 3:6, 6:2 a po pěti letech si zahraje s někdejším velkým rivalem Novakem Djokovičem. Naposledy se spolu utkali ve finále v Dauhá v roce 2017.

"Teoreticky bych v zápase neměl mít žádnou šanci. On je světová jednička a já hraju s kovovou kyčlí, takže by to mělo být jasné," řekl trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz Murray s nadsázkou na tiskové konferenci po zápase.

Čtyřiatřicetiletý Brit, jenž se pokouší o návrat po dvou operacích kyčle, vyhrál dva zápasy za sebou poprvé od lednového turnaje v Sydney, kde došel do finále. Od té doby se šestkrát za sebou loučil hned po prvním kole. Djokovič se naopak teprve pomalu rozehrává poté, co přišel o úvod sezony kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru. Zatím letos odehrál jen devět zápasů s bilancí šest výher, tři porážky.

"Sehráli jsme spolu za ty roky skvělé bitvy na největších světových turnajích. Hráli jsme spolu, myslím, ve finále všech čtyř grandslamů, hráli jsme ve finále i tady a teď jsem dlouho neměl šanci si s ním zahrát. Nevěděl jsem, jestli ještě vůbec budu mít tu možnost, takže si to užiju, dám do toho všechno a uvidíme, jak na tom jsem," dodal Murray.

Nadal se po zranění vrátil vítězně, v Madridu porazil Kecmanoviče

Španěl Rafael Nadal se po více než měsíční pauze způsobené zraněním vrátil na kurty vítězně. Na domácím turnaji v Madridu porazil ve druhém kole Miomira Kecmanoviče ze Srbska 6:1, 7:6 a postoupil do osmifinále. Držitel rekordních 21 grandslamových titulů narazí v další fázi na Davida Goffina z Belgie.

Vítěz letošního Australian Open a čtvrtý muž aktuálního žebříčku Nadal nehrál soutěžní duel od 21. března kvůli únavové zlomenině třetího levého žeberního oblouku. Do prvního utkání sezony na oblíbené antuce měl však výborný vstup. O tři roky mladšímu Kecmanovičovi povolil v úvodní sadě jen jeden game a dvakrát prolomil jeho servis. Ve druhém setu už Kecmanovič, kterému patří v žebříčku 32. místo, svého španělského protivníka trápil více. Poté, co duel dospěl do tie-breaku, Nadal získal hned dva body při soupeřově podání a po necelých dvou hodinách hry zužitkoval za stavu 6:4 první mečbol. Rodák z Mallorky porazil Srba podruhé v kariéře, stejně jako před dvěma lety na tvrdém povrchu v mexickém Acapulcu ve dvou setech. V Madridu útočí na šesté vítězství v kariéře. Příštím Nadalovým soupeřem bude Goffin, který zvítězil nad Boticem van de Zandschulpem z Nizozemska 6:4 a 6:2. V dalším utkání udolal obhájce vítězství Němec Alexander Zverev chorvatského protivníka Marina Čiliče ve třech setech 4:6, 6:4 a 6:4. Dvojnásobný šampion turnaje se dostal v Madridu do čtvrtfinále popáté, Čiliče porazil posedmé za sebou.

Zverev (2-Něm.) - Čilič (Chorv.) 4:6, 6:4, 6:4, Nadal (3-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) 6:1, 7:6 (7:4), Lajovič (Srb.) - Ruud (5-Nor.) 7:6 (9:7), 2:6, 6:4, Alcaraz (7-Šp.) - Basilašvili (Gruz.) 6:3, 7:5, Norrie (9-Brit.) - Isner (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:4, Sinner (10-It.) - De Minaur (Austr.) 6:4, 6:1, Hurkacz (12-Pol.) - Davidovich (Šp.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), Dimitrov (Bulh.) - Schwartzman (13-Arg.) 6:0, 6:3, A. Murray (Brit.) - Shapovalov (14-Kan.) 6:1, 3:6, 6:2, Evans (Brit.) - Bautista (17-Šp.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:2), Goffin (Belg.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 6:2, Musetti (It.) - Korda (USA) 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Džabúrová (8-Tun.) - Halepová (Rum.) 6:3, 6:2, Pegulaová (12-USA) - Sorribesová (Šp.) 6:4, 6:2, Alexandrovová (Rus.) - Anisimovová (USA) 6:4, 6:3, Teichmannová (Švýc.) - Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:4.

Turnaj ITF žen v Praze (antuka, dotace 60.000 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Bartůňková (ČR) - Nosková (ČR) 6:1, 6:1. 2. kolo: Kolodziejová (ČR) - Bandecchiová (Švýc.) 7:5, 6:3, Cabreraová (8-Austr.) - Malečková (ČR) 2:6, 7:5, 7:5, Gaticaová (Chile) - Šálková (ČR) 7:6 (7:4), 6:3. Turnaj mužů kategorie ATP challenger I.ČLTK Prague Open 2022 (antuka, dotace 44.820 eur): Dvouhra - 2. kolo: Gaio (8-It.) - Forejtek (ČR) 7:6 (7:5), 2:6, 7:5, Marterer (Něm.) - Krumich (ČR) 6:3, 6:1.