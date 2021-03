Murray přiznal, že v každém zápase bojuje o kariéru

Rotterdam - Bývalá světová jednička Andy Murray přiznal, že v každém utkání po vleklých zdravotních problémech hraje o svoji kariéru. Třiatřicetiletý trojnásobný grandslamový vítěz však zdůraznil, že s tenisem zatím končit nehodlá.

Murray loni na okruhu ATP odehrál jen sedm zápasů a v této sezoně přišel kvůli nákaze koronavirem o start na Australian Open. V únoru se místo toho představil na challengeru v italské Bielle, kde prohrál ve finále s Ukrajincem Iljou Marčenkem.

Skotský tenista, kterému po opakované operaci kyčle aktuálně patří až 123. místo, poté při návratu na okruh ATP v Montpellier vypadl v prvním kole s Jegorem Gerasimovem z Běloruska. První výhru mezi elitou od srpna si připsal až v pondělí v Rotterdamu po výhře 2:6, 7:6 a 6:3 nad Nizozemcem Robinem Haasem.

"Není to snadné," citovala agentura Reuters Murrayho, který v rozhodujícím setu s Haasem prohrával už 0:3. "Pokaždé když prohraju, tak mi lidé říkají, abych už skončil. Protože podle nich mám to nejlepší za sebou a tohle trápení je smutné," uvedl vítěz 46 turnajů.

"Takže v každém zápase mám pocit, že jakmile vstoupím na kurt, bojuji o pokračování kariéry. Je to celkem dobrá motivace, ale také je to nějaký tlak navíc," řekl Murray. "Člověk přece jen trochu pochybuje a do toho hraju s kovovou kyčlí, což je náročné. Je to všechno výzva, ale jsem na to připraven," dodal.

Murray se druhé operaci kyčle podrobil na začátku roku 2019 a devět měsíců poté vyhrál zatím poslední titul v Antverpách. "Nechápu, proč bych měl končit jen kvůli tomu, že jsem minulý týden prohrál zápas s někým, o kom si lidé myslí, že bych ho měl porazit. Pořád se můžu měřit s nejlepšími a to mám jen jednu kyčel. Naopak mi to přijde vtipné," prohlásil.