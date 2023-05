Murray dotáhl Denver k obratu a v semifinále NBA vedou nad Lakers 2:0

Finále Západní konference play off NBA - 2. zápas: Denver - LA Lakers, 18. května 2023. Zleva Jamal Murray z Denver Nuggets a Lonnie Walker z Los Angeles Lakers.

Denver - Basketbalisté Denveru jsou dvě výhry od své první účasti ve finále NBA. Ve druhém duelu semifinále play off doma zvítězili nad Los Angeles Lakers 108:103, když většinu zápasu prohrávali, ale díky skvělému výkonu Jamala Murraye skóre v poslední čtvrtině otočili. Murray dal 23 ze svých 37 bodů právě v závěrečné dvanáctiminutovce.

Denver má doma nejlepší bilanci ze všech týmů v soutěži, ale po prvním duelu Lakers cítili šanci, že by mohli v Ball Areně alespoň jednou uspět. A neměli k tomu daleko. Velkou část zápasu vedli a to až o 11 bodů. jenže pak vzal zápas do svých rukou Murray.

Rozehrávač Denveru sice v předchozích třech čtvrtinách zahodil 12 ze svých 17 střel, ale pak čtyřmi trojkami nastartoval šňůru 15:1, která přinesla Nuggets v poslední čtvrtině dvanáctibodové vedení. Lakers se sice ještě minutu před koncem dotáhli na rozdíl jediného koše, ale Murray sedmi trestnými hody výhru uhájil.

V první půli jsem minul několik volných střel, ale spoluhráči mě podpořili, ať střílím dál. To bylo pro mě klíčové. Důležité bylo, že jsem si nepřestal věřit a nakonec jsem se začal trefovat,“ řekl Murray. "Prověřili nás, hráli dobře, ale my jsme zůstali disciplinovaní, drželi jsme se plánu, udělali potřebné úpravy a nakonec to vyšlo,“ dodal.

Kromě Murraye táhl Denver tradičně i srbský pivot Nikola Jokič, který zapsal svůj třináctý triple double v play off v kariéře za 23 bodů, 17 doskoků a 12 asistencí. Michael porter přidal 16 bodů. V dresu Lakers měl k triple doublu blízko i LeBron James s 22 body, 9 doskoky a 10 asistencemi. Austin Reaves měl také 22 bodů, Rui Hačimura 21 bodů a Anthony Davis 18 bodů a 14 doskoků.

Lakers tak nyní potřebují potvrdit, že v letošním play off jsou na své palubovce neporazitelní, když zde dosud vyhráli všech osm zápasů. „V obou zápasech jsme měli šanci, kterou jsme nakonec nevyužili. Ale tohle je série na čtyři výhry a doma ukážeme, že ještě není nic rozhodnuto,“ řekl James.

Finále Západní konference play off NBA - 2. zápas:

Denver - LA Lakers 108:103, stav série 2:0.