Můj nejlepší zápas v extralize, řekl dvougólový střelec Najman

Mladá Boleslav - Za nejlepší utkání v extralize označil souboj 5. kola s Třincem Ondřej Najman. Jednadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi pomohl dvěma brankami včetně vítězné k triumfu nad úřadujícími mistry 4:3. Dvakrát mezi střelce se v extraligovém duelu zapsal poprvé.

"Zatím určitě můj nejlepší zápas v extralize. Nikdy se mi nepovedlo dát dva góly. Jsem hlavně rád, že jsme to dneska ubojovali a máme tři body. Dneska se to prolomilo a uvidíme, co bude dál. Jsem rád, že to tam konečně napadalo," řekl novinářům Najman, který se v předcházejících 57 utkáních základní části nejvyšší soutěže trefil pouze jednou.

Bruslaři porazili Oceláře potřetí za sebou. Do utkání vstoupili špatně, když už po minutě inkasovali, první třetinu však vyhráli 3:2. "Většinou máme problém s tím, že když dostaneme gól, tak se položíme. Dneska to bylo přesně naopak, hned jsme to dorovnali. První třetina byla divoká na góly. Dneska jsme se s tím popasovali parádně," prohlásil odchovanec Jihlavy.

Nejdříve se trefil v sedmé minutě, kdy tečí překonal gólmana Petrika Bartošáka a zařídil stav 2:1. Druhý a nakonec rozhodující zásah přidal v 39. minutě po střele z mezikruží. Vedení už Středočeši uhájili. "Bylo to ulítané ze strany na stranu. Třinec chodil rychle do protiútoků, parádně napadal, my to samé. Byl to náročný zápas," konstatoval Najman.

Mladá Boleslav vyhrála čtvrté z úvodních pěti kol a je čtvrtá s tříbodovou ztrátou na vedoucí Liberec. "Hrajeme fakt parádně, každý si na ledě pomáháme a plníme to, co po nás chtějí trenéři, a zatím to nese ovoce," řekl synovec libereckého trenéra Patrika Augusty.

Najman nastupuje ve čtvrtém útoku po boku Oscara Flynna a Pavla Kousala. "Kluci jsou parádní, jsou to rychlíci. Rozumíme si. Konečně jsme dostali trochu větší klid na hokejky, padají nám tam branky, takže doufám, že v tom budeme pokračovat," uvedl někdejší hráč prvoligových celků Slavie a Ústí nad Labem.