Můj nejdůležitější gól, řekl Kopic po Karabachu, v Lize mistrů očekává PSG

Plzeň - Plzeňský fotbalista Jan Kopic označil svůj gól, kterým zahájil vítězný obrat v domácí odvetě závěrečného play off Ligy mistrů s Karabachem (2:1), za nejdůležitější v kariéře. Podle reprezentačního záložníka je jasné, že úřadující čeští šampioni ve skupině elitní soutěže narazí na Paris St. Germain.

Karabach, jenž doma s Viktorií remizoval 0:0, na konci první půle poslal do vedení Filip Ozobič. Kopic v 58. minutě srovnal na 1:1 a čtvrt hodiny po něm otočil výsledek střídající Jan Kliment. "Určitě je to můj nejdůležitější gól, takže bych ho zařadil na první místo," řekl dvaatřicetiletý hráč novinářům.

Inkasovaná branka z 38. minuty podle něj domácí tolik nepoložila. "Byla to nepříjemnost, ale pořád nám zbývalo hodně času. Na začátku druhého poločasu Karabach začal strašně zdržovat, až moc. A nakonec je to vytrestalo. Otočili jsme zaslouženě zápas a dál jdeme my," prohlásil Kopic.

Přiznal, že se spoluhráči měl vztek kvůli tomu, jak ázerbájdžánští mistři natahovali čas. "Měl jsem trošku strach, aby to v někom z nás nevybublalo a třeba neoslabil tým. Naštěstí jsme rychle vyrovnali. Kdyby takový stav trval déle, bylo by to čím dál tím horší. Oni by hru neměnili a kouskovali by to, jak by chtěli," mínil Kopic.

Branku vstřelil po zaváhání hostujícího gólmana Šachrudina Magomedalijeva, který k němu vyboxoval míč po dlouhém nákopu Václava Jemelky. "Určitě s tím moc nepočítali. Standardka od půlky, dá se říct jednoduchý nákop, a z toho jsme dali gól. Od té doby byli trošku zakřiknutí, my měli velký tlak a byla otázka času, kdy dáme druhý gól," uvedl bývalý záložník Jihlavy či Jablonce.

Ve skupině Ligy mistrů, která se bude losovat ve čtvrtek, jako jednoho ze soupeřů očekává PSG s hvězdným ofenzivním triem Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar. "My jsme si říkali v kabině už od začátku prvního předkola, že pojedeme do Paříže. Myslím si, že už je to úplně hotové a jedeme tam," řekl Kopic s úsměvem.

S Plzní si hlavní fázi Champions League zahrál už před čtyřmi lety, kdy do ní Viktoria postoupila přímo jako vítěz české ligy. "Je to teď o hodně větší euforie. Tohle jsme si vybojovali, museli jsme přejít přes tři předkola, šest těžkých zápasů, všechny jsme zvládli a zaslouženě jsme tam," těšilo Kopice.

Viktoria pošesté v této sezoně vyhrála 2:1. Od příchodu trenéra Michala Bílka loni v květnu Západočeši tímto výsledkem zvítězili už v 17. soutěžním duelu. "Trochu se tomu smějeme, ale náhoda to určitě není, když už je to poněkolikáté v tomhle roce. Kéž by to tak vydrželo dál," dodal rodák z Humpolce.