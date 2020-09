Muguruzaová postoupila do 2. kola tenisového US Open

Španělská tenistka Garbiňe Muguruzaová v 1. kole US Open.

New York - Španělka Garbiňe Muguruzaová prošla po pomalém úvodu do druhého kola tenisového US Open. Turnajová desítka a letošní finalistka Australian Open si pod zataženou střechou na kurtu Louise Armstronga poradila s Japonkou Nao Hibinovou dvakrát 6:4. Program druhého dne začal na venkovních kurtech ve Flushing Meadows kvůli dešti se zpožděním.

Do boje o druhé kolo v úterý zasáhne čtveřice českých tenistů. Na největším kurtu Arthura Ashe zahájí takzvanou night session v 1:00 SELČ Karolína Muchová, kterou čeká dvojnásobná vítězka turnaje Venus Williamsová z USA.

Kristýna Plíšková nastoupí proti osmnácté nasazené Doně Vekičové z Chorvatska, Kateřina Siniaková bude hrát s Kaiou Kanepiovou z Estonska. Jediného českého muže v soutěži Jiřího Veselého čeká Francouz Corentin Moutet.

Úterní program US Open

(začátky 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 A. Murray (Brit.) - Nišioka (Jap.), Ahnová (USA) - S. Williamsová (3-USA), 1:00 Muchová (20-ČR) - V. Williamsová (USA), Delbonis (Arg.) - Medveděv (3-Rus.).

Kurt Louise Armstronga: Hibinová (Jap.) - Muguruzaová (10-Šp.), Munar (Šp.) - Thiem (2-Rak.), Wickmayerová (Belg.) - Keninová (2-USA), Keysová (7-USA) - Babosová (Maď.), Dimitrov (14-Bulh.) - Paul (USA).

Kurt č. 4, 3. zápas: Moutet (Fr.) - Veselý (ČR),

kurt č. 6, 5. zápas: Vekičová (18-Chorv.) - Kristýna Plíšková (ČR),

kurt č. 7, 3. zápas: Siniaková (ČR) - Kanepiová (Est.).