Muguruzaová je ve 2. kole US Open, Murray otočil zápas

New York - Španělka Garbiňe Muguruzaová prošla po pomalém úvodu do druhého kola tenisového US Open. Turnajová desítka a letošní finalistka Australian Open si pod zataženou střechou na kurtu Louise Armstronga poradila s Japonkou Nao Hibinovou dvakrát 6:4. Program druhého dne začal na venkovních kurtech ve Flushing Meadows kvůli dešti se zpožděním.

Bývalá světová jednička Andy Murray předvedl parádní obrat. S Japoncem Jošihitem Nišiokou prohrával už 0:2 na sety, ve čtvrtém setu odvrátil mečbol a nakonec vyhrál 4:6, 4:6, 7:6, 7:6 a 6:4 za čtyři hodiny a 38 minut. Turnajová dvojka Sofia Keninová porazila Belgičanku Yaninu Wickmayerovou bez problémů dvakrát 6:2.

"Jsem opravdu hodně unavený. Nejhůř jsou na tom moje palce na obou nohách. Potřebuju ledovou lázeň," řekl Murray na kurtu. "Na začátku jsem trefoval údery pozdě a chyboval. Pak jsem našel rytmus a ke konci lépe podával," uvedl vítěz US Open z roku 2012, který hraje na grandslamu dvouhru poprvé do Australian Open 2019. Poté se podrobil druhé operaci bolavé kyčle.

Murray se stal už třetím hráčem dne, který otočil z 0:2 na sety. Nor Casper Ruud porazil Mackenzieho McDonalda z USA 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:2 a jedenáctý nasazený Karen Chačanov z Ruska zdolal Itala Jannika Sinnera 3:6, 6:7, 6:2, 6:0 a 7:6.

Úspěšný návrat do velkého tenisu po tříleté pauze prožili na US Open Andrej Kuzněcov a Cvetana Pironkovová. Ruský hráč po vleklých problémech s kyčlí porazil Američana Sama Querreyho 6:4, 7:6 s 6:2. Dvaatřicetiletá Bulharka po mateřské pauze zdolala Rusku Ljudmilu Samsonovovou 6:2, 6:3.

Další soupeřkou Pironkovové bude dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska. Kuzněcov, který si před cestou do New Yorku zahrál poprvé po dlouhé době turnaj na štvanickém challengeru, narazí na krajana Karena Chačanova.

Kuzněcov je prvním hráčem bez umístění ve světovém žebříčku po 13 letech, který dokázal vyhrál zápas na grandslamu. Potíže s kyčlemi měl od 16 let a před třemi roky se zhoršily natolik, že musel přerušit kariéru. Předloni si někdejší 39. hráč světa vyzkoušel jeden turnaj, ale na kurtu trpěl bolestmi.

"V roce 2018 to byla hrůza. Nemohl jsem chodit, bolelo to, i když jsem jen ležel," líčil nyní v New Yorku. Operaci, jakou podstoupil hned dvakrát hvězdný Brit Andy Murray, Kuzněcov navzdory radám okolí odmítal. Dal si pauzu a zhruba po roce se jeho stal zlepšil. "Začal jsem popobíhat a postupně zrychloval. Postupoval jsem krok za krokem a trvalo to dva roky. Letos v únoru už jsem se cítil celkem dobře a začal si trénovat sám pro sebe," uvedl devětadvacetiletý tenista.

Mezitím komentoval tenis pro televizi, trénoval juniory, oženil se a od loňského prosince vychovává syna. Návrat plánoval už na jaře, ale pandemie koronaviru mu to překazila. Alespoň mohl dalších pět měsíců rehabilitovat ve Španělsku a zbavit se bolestí úplně. Před návratem si několikrát zatrénoval i se světovou jedničkou Srbem Novakem Djokovičem.

Na pražském challengeru vypadl v prvním kole s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem, ale na US Open zaskočil 45. hráče světa Querreyho. "Byl jsem si jistý, že se vrátím, jen jsem nevěděl, jak dlouho to potrvá. Říkal jsem si, že to může být tři roky, ale taky pět let. Nevím, jestli bych pak měl ještě motivaci," uvedl Kuzněcov, jehož maximem na turnajích ATP jsou tři semifinálové účasti.

Pironkovová ohlásila návrat po mateřské pauze v březnu, ale musela si na něj také počkat. Semifinalistka Wimbledonu z roku 2010 přivedla předloni v dubnu na svět syna, poslední zápas předtím sehrála ve Wimbledonu 2017. Do US Open, kde byla v roce 2012 v osmifinále, vstoupila hladkou výhrou nad 120. ženou světového žebříčku Samsonovovou.

Po zápase si pochvalovala, že jí sedí rychlé kurty ve Flushing Meadows. "Ze začátku jsem trénovala na vzdálenějších kurtech, které byly ještě rychlejší. Říkala jsem si: jůůů, paráda. Tady je to trochu pomalejší, ale pořád hodně rychlé. To mi vyhovuje. Dříve byly kurty mnohem mnohem pomalejší," uvedla Pironkovová.

Do boje o druhé kolo dnes zasáhne čtveřice českých tenistů. Na největším kurtu Arthura Ashe zahájí takzvanou night session v 1:00 SELČ Karolína Muchová, kterou čeká dvojnásobná vítězka turnaje Venus Williamsová z USA.

Kristýna Plíšková nastoupí proti osmnácté nasazené Doně Vekičové z Chorvatska, Kateřina Siniaková bude hrát s Kaiou Kanepiovou z Estonska. Jediného českého muže v soutěži Jiřího Veselého čeká Francouz Corentin Moutet.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Thiem (2-Rak.) - Munar (Šp.) 7:6 (8:6), 6:3, skreč, Rubljov (10-Rus.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:4, 6:3, Chačanov (11-Rus.) - Sinner (It.) 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4), Ruud (30-Nor.) - McDonald (USA) 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:2, Nagal (Indie) - Klahn (USA) 6:1, 6:3, 3:6, 6:1, Kuzněcov (Rus.) - Querrey (USA) 6:4, 7:6 (8:6), 6:2, Ruusuvuori (Fin.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 3:6, 6:1, 4:6, 6:1, A. Murray (Brit.) - Nišioka (Jap.) 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Keninová (2-USA) - Wickmayerová (Belg.) 6:2, 6:2, Kontaová (9-Brit.) - Watsonová (Brit.) 7:6 (9:7), 6:1, Muguruzaová (10-Šp.) - Hibinová (Jap.) 6:4, 6:4, Mertensová (16-Belg.) - Siegemundová (Něm.) 6:2, 6:2, Anisimovová (22-USA) - Tomovová (Bulh.) 7:5, 7:5, Bonaventureová (Belg.) - Čeng Saj-saj (25-Čína) 4:6, 6:3, 6:2, Pironkovová (Bulh.) - Samsonovová (Rus.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - McHaleová (USA) 6:4, 7:5, Gasparjanová (Rus.) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:7 (0:7), 6:0, Scottová (USA) - Vichljancevová (Rus.) 7:6 (7:3), 6:2, Sorribesová (Šp.) - Liuová (USA) 6:2, 6:4.