Mueller: Vyšetřování vlivu Ruska na volby Trumpa plně neočistilo

Washington - Bývalý vyšetřovatel ruského vlivu na prezidentské volby v USA Robert Mueller dnes v právním výboru Sněmovny reprezentantů potvrdil fakta ze své zprávy o vyšetřování a řekl, že nemůže prezidenta Donalda Trumpa plně zprostit viny z bránění spravedlnosti. Mueller také sdělil, že Trumpovo tvrzení, že jej zpráva plně očišťuje, není správné. Přitakal tomu, že Trump může být obviněn, až odejde z úřadu. Bývalý ředitel FBI odpovídal na otázky k vyšetřování ruského vlivu na kampaň poprvé veřejně a před kamerami. Podle agentury Reuters slyšení nijak neusnadnilo snahu některých demokratů zahájit proces Trumpova odvolání. Prezident nečekal na ukončení slyšení a už během něj označil Muellerovo svědectví za vítězství pro Bílý dům.

Muellerův tým vliv Ruska na Trumpovu kampaň vyšetřoval 22 měsíců a dospěl k závěru, že Rusko do voleb v roce 2016 zasahovalo, avšak Trump ani nikdo jiný v USA s Rusy tajně nespolupracoval. Nedospěl ale k jednoznačnému závěru pokud jde o otázku, zda Trump bránil průchodu spravedlnosti. "Prezident nebyl očištěn z činů, které údajně spáchal," sdělil Mueller.

Dostavil se před právní výbor a před výbor pro zpravodajské služby. První z nich se zaměřil na druhou část Muellerovy zprávy, která se týká údajné Trumpovy snahy vyšetřování mařit, druhý se věnoval úvodní části, která pojednává o ruském vměšování.

Mueller ve velmi stručných odpovědích před právním výborem potvrzoval údaje ze své zprávy, jejíž obsah byl zčásti zveřejněn na jaře. Řekl, že nenašel dostatek důkazů o Trumpově vině při spolčování s Rusy, a potvrdil rovněž, že prezident odmítl vypovídat před jeho týmem.

V druhém slyšení pak řekl, že usiloval o předvolání Trumpa a nakonec od toho upustil z obavy, že by se vyšetřování příliš táhlo, protože prezident by se bránil předvolání právní cestou. Trump odpověděl na otázky písemně a Mueller připustil, že interview by bylo užitečnější.

Pozornost vzbudila jeho debata s členem právního výboru Tedem Lieuem. Poslanec se ptal, zda by uvažoval o obvinění Trumpa, kdyby se neřídil politikou ministerstva spravedlnosti nevznášet obvinění z trestné činnosti proti prezidentovi, který je v úřadu. Mueller na to přitakal, avšak před druhým výborem se k této věci vrátil a řekl, že jak stojí ve zprávě a jak řekl na začátku, jeho tým nedospěl k závěru, že prezident spáchal zločin. Trump už po zveřejnění zprávy tvrdil, že je plně očištěn. Mueller dnes na dotaz, zda tedy svou zprávou prezidenta plně zbavil viny, řekl, že ne.

Padla také otázka týkající se údajného Muellerova zájmu stát se znovu ředitelem FBI, jak tvrdí Trump. Tuto funkci Mueller zastával v letech 2001 až 2013 a Trump tvrdil, že v roce 2017 o ni měl zájem znovu, ale neprošel při výběrovém rozhovoru. Den po něm byl v květnu 2017 jmenován zvláštním vyšetřovatelem. Trump a republikáni mnoho měsíců tvrdili, že Muellera jako kandidáta do čela FBI Trump odmítl. Mueller dnes řekl, že při setkání nefiguroval jako zájemce o tuto funkci. Trump v dnešním tweetu napsal, že doufá, že to Mueller neřekl pod přísahou, protože výběrovému rozhovoru byli přítomni svědci včetně viceprezidenta Mika Pence.

Mueller se odmítl odchýlit od dikce své zprávy a k dotazu, zda se ho Trump snažil coby vyšetřovatele odvolat kvůli tomu, že prověřoval možnost, že prezident bránil spravedlnosti, řekl, že tak je to uvedeno ve zprávě.

Kritický byl Mueller k Trumpově obdivu k serveru WikiLeaks, který zveřejnil v době kampaně citlivé informace o Trumpově soupeřce Hillary Clintonové. Mueller řekl, že označit tento obdiv za problematický je slabé slovo. Na adresu Ruska Mueller řekl, že zasahuje do kampaně i teď a bude chtít ovlivnit volby v roce 2020.

Analytici listu The New York Times, kteří se ke slyšení vyjadřovali, dospěli k závěru, že Mueller neposkytl nic, co dříve nebylo známo. Mueller obsah zprávy shrnul do tří bodů - ruská vláda zasahovala do amerických voleb; nedospělo se k závěru, že členové Trumpovy kampaně v tom s ruskou vládou spolupracovali; důraz se kladl na objasnění pokusů vyšetřování bránit. "Nakonec jsme dospěli k závěru, že nerozhodneme, zda prezident spáchal zločin," sdělil Mueller.

Jak napsala agentura Reuters, demokraté doufají, že Muellerova výpověď před kamerami ve Sněmovně oslabí Trumpovu šanci na znovuzvolení. Republikáni prezidenta brání a demokraty za předvolání Muellera kritizují.

Trump v ranním tweetu napsal, že "demokraté a ostatní" se snaží vymyslet zločin a připsat ho "naprosto nevinnému prezidentovi". Později tweetoval během slyšení, několikrát citoval reportéry stanice Fox News. Nakonec sám napsal, že musí demokratům poděkovat, že slyšení zorganizovali. Jeho starší syn Donald Muellera zesměšnil za to, že údajně není obeznámen s detaily zprávy a že podivuhodně snadno rozuměl otázkám kladeným demokraty, ale nikoli republikány. Prezidentův právník Rudy Giuliani poukázal na Muellerovo časté zaváhání a požadavky na zopakování otázek. Mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová slyšení označila za katastrofu pro demokraty