Brno - Hokejový útočník Peter Mueller i v play off potvrzuje pozici elitního střelce Brna. Ve třech zápasech čtvrtfinále dal již čtyři branky a dnes se dvěma góly podílel na výhře Komety nad Hradcem Králové. Úřadující mistr tak v sérii vede 3:0 a již v sobotu si může zajistit postup do semifinále.

"Bude to nejtěžší zápas série. Čtvrtá výhra je nejtěžší, ale my budeme připravení a snad si to užijeme," řekl Mueller novinářům po dnešní výhře. "Dnes to byla samozřejmě těžká bitva. Čekali jsme, že k nám za stavu 0:2 přijedou odhodlaní, bylo pro nás výzvou předvést se před vlastními diváky. Ale zůstali jsme v klidu, snažili jsme se nebýt frustrovaní, což se nám povedlo," těšilo amerického útočníka.

Samotný kanonýr ale netušil, co má od soupeře čekat. "Vyměnili brankáře, byli daleko aktivnější na oslabení, trošku to změnili. Ale zvládli jsme to, odehráli jsme dobrých šedesát minut," uvedl Mueller. "Pořád to byl hokej nahoru dolů. Pět sekund v našem pásmu, pět sekund v jejich. Bylo pro nás těžké udržet se v útočném pásmu. Myslím, že jsme dobře napadali a více jsme drželi puk v jejich pásmu, což jsme chtěli," řekl.

Třicetiletý útočník zápas rozhodl úspěšně proměněným trestným střílením v 54. minutě. Přiznal ale, že netušil, že pojede zrovna on. "Myslel jsem, že pojede Martin Erat, protože byl faulovaný. Myslel jsem, že taková jsou pravidla. Ale pak jsem slyšel svoje jméno, že mám jít. Chtěl jsem to rozhodnout pro tým, byla to unikátní šance. Zvlášť v zápase play off. Třetí třetina, pět minut do konce, v takových chvílích se rozhoduje. Ani nevím, co teď říct, takové chvíle nezažíváte každý den," uvedl Mueller.