Mueller poprvé veřejně promluvil o ruském vyšetřování

Washington - Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který řídil pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby, dnes prolomil dvouleté mlčení a poprvé veřejně promluvil o výsledcích svého šetření. Američanům prostřednictvím médií vzkázal, že vměšování do voleb "si zaslouží pozornost každého občana USA". Prezident Donald Trump v reakci uvedl, že Mueller důkazy proti němu nenašel a kauza je skončená.

Bývalý šéf FBI v krátkém prohlášení oznámil, že vyšetřování ruského vlivu skončil a odchází z ministerstva spravedlnosti "do soukromí". Závěrečná zpráva, kterou o pátrání svého týmu vydal, podle něj hovoří sama za sebe. Dokument, který má kolem 450 stran, označil čtyřiasedmdesátiletý Mueller za svou "závěť", další vyjádření od něj prý nelze očekávat. Pokud bude předvolán do Kongresu ke slyšení, neřekne nic, co by ve zprávě nebylo obsaženo.

Muellerova zpráva potvrdila ruské vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Mueller dnes uvedl, že pracovníci ruských armádních tajných služeb provedli koordinovaný útok na americký politický systém. S použitím vyspělých kybernetických postupů pronikli do amerických počítačů a počítačových sítí, ukradli privátní informace a zveřejnili je prostřednictvím serveru WikiLeaks, aby se vměšovali do voleb v USA. Soukromá ruská firma podnikla kromě toho operaci v sociálních sítích, kde se Rusové vydávali za Američany ve snaze ovlivnit volební proces.

Mueller ale nenašel dostatek důkazů, aby ve své zprávě doporučil obvinění Trumpa, že vyšetřování ruského vlivu mařil. V dnešním prohlášení poznamenal, že by bylo "nefér" obvinit někoho z trestného činu, když o vině nemůže rozhodnout soud. Odvolal se přitom na mínění právníků ministerstva spravedlnosti USA, že prezident ve funkci je nežalovatelný. Názor nezávislých expertů ale není tak jednoznačný.

Mueller veřejně promluvil poprvé od května 2017, kdy byl vedením vyšetřování pověřen. Právní výbor Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu ho nedávno vyzval, aby se dostavil na slyšení o své závěrečné zprávě a o údajných sporech s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem kvůli jejímu obsahu. Zda a případně kdy by se slyšení mělo uskutečnit, není známo. Z dnešního Muellerova vyjádření vyplynulo, že se do Kongresu nechystá.

Ministr Barr v březnu po prostudování zprávy prohlásil, že Trump se maření vyšetřování nedopustil, což potvrdil i jeho náměstek Rod Rosenstein, který Muellerovo šetření dozoroval. Mueller si pak podle amerických médií Barrovi soukromě stěžoval, že čtyřstránkový výtah ze závěrečné zprávy, který ministr sestavil, nepostihuje dostatečně závěry vyšetřovatelů. Ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, označil Muellerovy stížnosti za "podrážděné".

Muellerovo dnešní veřejné vystoupení Trump krátce a s uspokojením komentoval na twitteru, kde kauzu svých údajných zásahů do vyšetřování označil za skončenou. "Nic z Muellerovy zprávy se nemění. Důkazů je nedostatek, a tak je v naší zemi osoba nevinná. Případ je uzavřen! Děkuji," napsal šéf Bílého domu.

Zcela opačného názoru je předseda právního výboru Sněmovny reprezentantů Jerrold Nader, který je jedním z hlavním iniciátorů tažení proti prezidentovi na půdě dolní kongresové komory ovládané opozičními demokraty. "Protože zvláštní vyšetřovatel Mueller nebyl schopen vést trestní stíhání prezidenta, připadá Kongresu úkol reagovat na zločiny, lži a další špatnosti prezidenta Trumpa. A my to uděláme," uvedl Nadler v prohlášení.