Mueller poprvé veřejně promluvil o ruském vyšetřování

Washington - Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který řídil pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby, dnes prolomil dvouleté mlčení a poprvé veřejně promluvil o výsledcích svého šetření. Američanům prostřednictvím médií vzkázal, že vměšování do voleb "si zaslouží pozornost každého občana USA".

Bývalý šéf FBI v krátkém prohlášení oznámil, že vyšetřování ruského vlivu skončil a odchází z ministerstva spravedlnosti "do soukromí". Závěrečná zpráva, kterou o pátrání svého týmu vydal, podle něj hovoří sama za sebe. Dokument, který má kolem 450 stran, označil za svou "závěť", další vyjádření od něj prý nelze očekávat. Pokud bude předvolán do Kongresu ke slyšení, neřekne nic, co by ve zprávě nebylo obsaženo.

Muellerova zpráva potvrdila ruské vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Její autor ale nenašel dostatek důkazů, aby v ní doporučil obvinění prezidenta Donalda Trumpa, že vyšetřování o ruském vlivu mařil. Mueller nicméně v dokumentu výslovně uvedl, že podezření prezidenta ze spáchání tohoto činu nezbavuje.

Dnes Mueller poznamenal, že by bylo "nefér" obvinit někoho z trestného činu, když o vině soud nemůže rozhodnout. Odvolal se na mínění právníků ministerstva spravedlnosti USA, že prezident ve funkci je nežalovatelný. Názor nezávislých expertů ale není tak jednoznačný.

Mueller veřejně promluvil poprvé od května 2017, kdy byl vedením vyšetřování pověřen. Právní výbor Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu ho nedávno vyzval, aby se dostavil na slyšení o své závěrečné zprávě a o údajných sporech s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem kvůli jejímu obsahu. Zda a případně kdy by se slyšení mělo uskutečnit, není známo. Z dnešního Muellerova vyjádření vyplynulo, že se do Kongresu nechystá.

Ministr Barr v březnu po prostudování zprávy prohlásil, že Trump se maření vyšetřování nedopustil, což potvrdil i jeho náměstek Rod Rosenstein, který Muellerovo šetření dozoroval. Mueller si pak podle amerických médií Barrovi soukromě stěžoval, že čtyřstránkový výtah ze závěrečné zprávy, který ministr sestavil, nepostihuje dostatečně závěry vyšetřovatelů. Ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, označil Muellerovy stížnosti za "podrážděné".