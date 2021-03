Mueller netušil, že je prvním cizincem, který vyhrál produktivitu

Brno - Jednou asistencí v zápase s Pardubicemi, který Brno prohrálo 2:5, si americký útočník v dresu Komety Peter Mueller pojistil vítězství v kanadském bodování základní části extraligy. Vyhrál ji jako první cizinec v historii. Jeho celková bilance se dnes zastavila na 64 bodech za 29 branek a 35 nahrávek, čímž o jediný bod předčil třineckého Martina Růžičku.

Mueller netušil, že se stal prvním cizincem, který toto prestižní individuální ocenění získal. "Nevěděl jsem to, je to pro mě speciální moment. Jsem v Česku už tři roky a dobře vím, kolik výborných hokejistů zde hraje," řekl v on-line rozhovoru s novináři.

Americký útočník v sezoně odehrál jen 46 utkání, při podzimní výluce kvůli koronaviru dokonce odjel Mueller trénovat domů za oceán. Jeho nejlepším vystoupením byl duel proti Českým Budějovicím, který Brno vyhrálo 10:4 a Mueller se na tom podílel třemi brankami a třemi asistencemi. "Celá sezona je nejen pro mě speciální, ale důležitý bude úspěch týmu na jejím konci," zdůraznil Mueller.

Jeho forma gradovala od Vánoc, ale na vítězství v produktivitě dvaatřicetiletý hráč se zkušenostmi z NHL dlouho nepomýšlel. "Honilo se mi to hlavou až v posledních pěti zápasech. V české lize je náročné udělat každý bod," přiznal Američan.

Mueller hraje v Brně v první formaci společně s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem. Společně tvoří jednu z nejúdernějších trojic v extralize. "Bez spoluhráčů bych na tento úspěch nedosáhl, dík patří celému týmu. Máme nastavená pravidla, děláme pro úspěch maximum. Hlavní je, aby tým vyhrával," dodal Mueller.

Dnes Kometa proti Pardubicím neuspěla. "Nebyl to pro nás vydařený večer, ale musíme se přes to přenést a připravit se na play off," řekl Mueller s vyhlídkou série s Vítkovicemi.

"Oni mají nyní formu, v posledních deseti patnácti zápasech prokázali vzestup výkonnosti, bude to velmi těžký soupeř. Začínáme venku, což je pro nás velká výzva. Podle mě bude klíčový první zápas. Kdo ho zvládne, bude mít nakročeno k úspěchu," zakončil Mueller.