Muchovou opět trápí břišní sval, po vyšetření rozhodne o zbytku sezony

New York - Problém s břišním svalem ovlivňuje letošní sezonu tenistky Karolíny Muchové. V New Yorku i kvůli tomu nezvládla na US Open zápas prvního kola. Po návratu do Česka proto absolvuje další z vyšetření a po něm se rozhodne, jak naloží se zbytkem sezony.

Pětadvacetiletá Muchová si natrhla břišní sval cestou do semifinále únorového Australian Open v únoru. Léčila se dva měsíce a teprve před antukovým Roland Garros začala pořádně podávat. Dobře se cítila až na trávě ve Wimbledonu a hned v Londýně došla do čtvrtfinále.

Před US Open se ale břišní sval ozval znovu. Nedohrála proto turnaji v Cincinnati, snažila se pomoci kryoterapií, ale ani v New Yorku nemohla kvůli bolesti hrát podle svých představ. "Bolí to na jiném místě, než jsem měla trhlinu. Na tréninku už jsem to cítila minimálně, ale nasazení zápasový je prostě jiný," řekla smutně Muchová po prohře se Španělkou Sarou Sorribesovou.

Po sedmi měsících, které uplynuly od Melbourne, prožívá podobou situaci a psychicky trable snáší hůře. "V Austrálii to bylo nové. Věděla jsem o bolesti, ale poprala se s tím líp, než se s tím peru teď. Moje hra je o servisu, a jak to začne bolet, tak na to hodně myslím a hraje se mi s tím blbě."

Sezona se blíží k závěru a je otázkou, jestli by čtyřiadvacátá hráčka světa neměla dát přednost doléčení. "Pojedu domů, udělám sono a uvidím, co se svalem je. Pak rozhodneme, co dál," řekla Muchová, která by měla být od 20. září jednou z hvězd ostravského turnaje WTA.