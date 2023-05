Muchovou nabudil koncert Beyoncé, poté v Paříži znovu vyřadila Sakkariovou

Paříž - Tenistku Karolínu Muchovou těšila po výhře v úvodní utkání na Roland Garros nad turnajovou osmičkou Mariou Sakkariovou současná forma i úspěšně zvládnuté déjá vu. Stejně jako vloni ve 2. kole vyřadila olomoucká rodačka na pařížské antuce silnou Řekyni ve dvou setech (7:6, 7:5) a v rozhovoru s českými novináři si přála, aby na rozdíl od minulého roku zůstala zdravá. Před startem turnaje stihla s Karolínou Plíškovou také koncert americké zpěvačky Beyoncé.

"Bylo to skvělé. Je to jedna z věcí, které si můžu škrtnout ze seznamu, protože to byl jeden z nejlepších koncertů, na kterém jsem zatím byla. A to chodím docela dost. Je to paní zpěvačka," řekla Muchová, která si poslechla skladby slavné zpěvačky i před zápasem. "Mám to hodně ráda. Před US Open jsem byla na Shawnu Mendesovi, před Wimbledonem na Backstreet Boys. A pak jsem vždycky hrála dobře. Celkově mi to tak pomáhá," uvedla s úsměvem.

Když viděla před turnajem los se Sakkariovou, nebyla zrovna nadšená. Tušila, že mohla dostat i schůdnější soupeřku. Motivovalo ji však, že se jí proti rodačce z Atén v poslední době dařilo. "Není to asi hráčka, kterou bych si přála. Jsou to ale věci, které člověk nezmění, takže jsem to nějak přijala. Měla jsem určitě výhodu, že jsem ji tu minulý rok porazila a předtím v Madridu také. Šla jsem do zápasu se zdravým sebevědomím," líčila Muchová.

Před utkáním měla přesto zvláštní pocit, Sakkariovou vyzvala na stejném kurtu Suzanne Lenglenové. Nakonec ji porazila stejně jako vloni ve dvou setech. "Bylo to déjá vu. Měla jsem také stejnou lavičku a ráno mě rozehrával i stejný sparing, jako vloni. Trochu se mi to vrátilo," uvedla 42. hráčka světa.

Přestože do obou setů vstoupila prohraným servisem, vždy se jí podařilo vývoj zvrátit. Na konci ustála i nepříjemné momenty, kdy neproměnila tři mečboly. Využila až čtvrtý po dvou hodinách a devíti minutách. "Nic moc se mi hlavou nehonilo. Říkala jsem si, zda do toho jít, naskočit a urvat to. Nebo zda to hrát na delší výměny. Viděla jsem ale i na ní, že je dost nervózní. Byla jsem trochu staženější, ale jsem ráda, že to klaplo za stavu 6:5,“ uvedla semifinalistka předloňského Australian Open.

Bývalá devatenáctá hráčka světa je spokojená i se současnou formou. Před Roland Garros se dostala do osmifinále turnaje v Římě. "Pořád je ale na čem stavět. Nebyl to stoprocentní výkon, jsem však ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech. Přeci jen jsem hrála s hráčkou v top 10 a první zápasy jsou vždy těžší," hodnotila Muchová.

Přála si, aby jí vydrželo zdraví. Vloni si na Roland Garros poranila v utkání 3. kola s Amandou Anisimovovou kotník a musela vzdát. "To mi ani nepřipomínejte. Dneska při rozehrávce jsem si ten kotník lehce obrátila, že jsme se na sebe s kondičákem jen koukli. Radši jsem si šla na zápas oba zatejpovat, abych se cítila jistěji," podotkla Muchová.

V dalším kole ji čeká Nadia Podoroská z Argentiny, s níž se utká poprvé. "Trenér mi říkal, že tady hrála semifinále, takže to bude dobrá antukářka. Semifinále grandslamu nezahrajete jen tak z ničeho," dodala Muchová.