Muchové vzdala v Cincinnati čtvrtfinále Bouzková, Vondroušová podlehla Šwiatekové

Cincinnati (USA) - Tenistka Karolína Muchová si zahraje na turnaji v Cincinnati semifinále. Mezi nejlepší čtyři prošla přes Marii Bouzkovou, která české čtvrtfinále už za stavu 0:3 skrečovala kvůli zdravotnímu problému. Do semifinále nepostoupila wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, která podlehla 6:7, 1:6 v souboji vítězek posledních dvou grandslamů světové jedničce Ize Šwiatekové z Polska.

České derby trvalo jen dvanáct minut. Bouzková, jež v osmifinále vyřadila jednoznačně vítězku předchozího velkého turnaje v Montrealu Jessicu Pegulaovou z USA, uhrála ve třech gamech jen dva body a zavolala si fyzioterapeutku. Po konzultaci se rozhodla zápas vzdát, podle agentury Reuters kvůli problémům s nohou.

Brzkým koncem Bouzková zaskočila i Muchovou, která jí v rozhovoru na kurtu přála brzké uzdravení. "Jsme kamarádky, blíží se US Open, takže doufám, že se Mary uzdraví co nejrychleji a že bude na US Open připravená," řekla Muchová, jež v předchozích třech kolech musela o postup bojovat tři sety. V semifinále se střetne s vítězkou duelu mezi Tunisankou Uns Džábirovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Letošní finalistka Roland Garros přiznala, že zápasy proti krajankám, a kamarádkám zvlášť, jsou pro ni náročné. "Snažím se to brát tak, že to je práce, ale pro mě osobně je to docela těžké. Mám Mary ráda, těžko se to odděluje. Ale samozřejmě, když jdeme na kurt, je to naše práce. Připravovala jsem se na to, že to bude dlouhý zápas a velká bitva, protože ona je bojovník a dobíhá všechny míčky. Takže je mi líto, že jsme pro vás odehrály jen tři gamy," řekla Muchová divákům.

Desátá nasazená Vondroušová v předchozích třech duelech v Cincinnati neztratila set a dobře rozehrála i utkání se Šwiatekovou. Vítězce Roland Garros vzala v pátém gamu servis, dostala se až do vedení 5:3 a dvakrát podávala na zisk sady. Za stavu 5:4 však i vinou dvou dvojchyb neuhrála čtyřiadvacetiletá sokolovská rodačka ani bod a po dalším brejku uspěla za stavu 6:5 na podání jen v jedné výměně.

Tie-break získala Šwiateková 7:3 a pohodu si přenesla i do druhé sady, na jejímž začátku hned vzala Vondroušové servis. Následně polská favoritka připravila Češku o podání ještě dvakrát a po 93 minutách proměnila forhendem po lajně první mečbol. Vondroušovou porazila i v druhém vzájemném duelu.

"Nebylo jednoduché přizpůsobit se rotaci jejích úderů, protože je levačka. Dobře toho využívala a také svých zkušeností, ale já byla odhodlaná bojovat o každý míč, což nakonec zafungovalo," řekla na kurtu Šwiateková, jež v druhém setu prakticky nedala Vondroušové šanci. "Snažila jsem se z toho prvního setu poučit, takže jsem ve druhém setu přesně věděla, co mám dělat. Proto z toho byl tak dobrý výkon," dodala čtyřnásobná grandslamová vítězka, která bude na US Open obhajovat loňský titul.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch): Ženy (dotace 2,788.468 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Muchová - Bouzková (obě ČR) 3:0 skreč, Šwiateková (1-Pol.) - Vondroušová (10-ČR) 7:6 (7:3), 6:1.