Muchová zvládla po legendě i neznámou soupeřku

New York - Rozdílné zápasy jako den a noc zvládla na tenisovém US Open Karolína Muchová. V prvním kole vyřadila ve večerním utkání na největším dvorci světa domácí legendu Venus Williamsovou a dnes přehrála po poledni newyorského času na vedlejším kurtu neznámou Rusku Annu Kalinskou.

"Všechno bylo úplně jiné," přikývla Muchová ve videokonferenci. "Centrkurt je uzavřený, tady to bylo bokem a povrch byl mnohem rychlejší. Dvakrát jsem vyhrála ve dvou setech, hrála docela solidně, takže jsem spokojená."

Vzhledem k dlouhé cestě z hotelu do areálu musela vstávat před sedmou. "Nejsem úplně ranní ptáče, takže to bylo nepříjemné," přiznala. Na ni brzký budíček zvládla a poté i nepříjemnou 110. hráčku světa. "Ona neměla co ztratit, hrála uvolněně a i hodně solidně. Snažila jsem se s tím poprat," řekla olomoucká rodačka.

Čtyřiadvacetiletá Muchová je potřetí na americkém grandslamu v hlavní soutěži a potřetí ve třetím kole. "Letos po té pauze bylo těžké si dělat výsledková očekávání, ale jsem ráda, že potvrzuji roli nasazené," řekla turnajová dvacítka.

Postavení Muchové na US Open má každoročně stoupající tendenci. Předloni se do hlavní soutěže prodrala z kvalifikace. "Jezdila jsem autobusem a neměla nárok na auto," vzpomínala. Loni už se kvalifikovala přímo a letos je poprvé mezi nasazenými. A díky tomu obývá vlastní box na centrkurtu Arthura Ashe. "Je to příjemné. Pracuju na tom, abych byla lepší a lepší, a projevuje se to na výsledcích," řekla.

Od letoška se snaží posunout její výkony kouč David Kotyza. Muchová si pochvaluje, že se zlepšuje ve všech aspektech. "Jsme spolu půl roku, takže ještě to není, že co hraju v tréninku, převedu v zápasu, ale občas se začínají ukazovat nějaké věci," řekla. Zdá se, že je v úderech efektivnější než dříve. "Konzistentnější, řekla bych. Nejsou tam takové velké výchylky ve hře," uvedla 26. hráčka žebříčku WTA.

Pořadatelé letos připravili pro tenisty rychlejší dvorce než jindy. "Je to fakt hodně rychlé," přitakala. "První týden jsem z toho byla špatná a nemohla si zvyknout. Nestíhala jsem nic, ale už jsem si trošku zvykla a ani to nevnímám. Přizpůsobila jsem se," dodala a její slova potvrzuje fakt, že ve dvou zápasech zahrála 57 vítězných míčů.

Rozdíl mezi centrálním dvorcem a menšími kurty tkví ještě v tom, že na těch vedlejších nejsou lajnoví rozhodčí. Lidské oko nahradila elektronika. "Je to super. Nemůžeme si stěžovat, i když si občas myslím, že to je v autu, ale je to robot a ani se nemůžu hádat. Ten zvuk, co tam někdo vydává, je super pro hru," řekla Muchová, ale přece jen má raději lidské oko. "K tenisu rozhodčí patří. Jsme na to zvyklí."