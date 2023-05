Muchová zdolala Sakkariovou a je ve 2. kole Roland Garros, Veselý a Bejlek končí

Paříž - Tenistka Karolína Muchová porazila v úvodu Roland Garros nasazenou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka 7:6, 7:5. V 2. kole pařížského grandslamu ji čeká Argentinka Nadia Podoroská. Jiří Veselý prohrál s favorizovaným Řekem Stefanosem Tsitsipasem 5:7, 3:6, 6:4 a 6:7. Sedmnáctiletá Sára Bejlek nestačila při debutu v hlavní soutěži na Rusku Kamillu Rachimovovou, které podlehla 0:6, 3:6.

Šestadvacetiletá Muchová porazila Sakkariovou na pařížské antuce podruhé za sebou. Vloni ji vyřadila ve 2. kole, kdy také neztratila ani set. Olomoucká rodačka zahrála ve více než dvouhodinovém utkání 23 vítězných míčů, Řekyně doplatila na 35 nevynucených chyb. Muchová jako první Češka po 25 letech zdolala na grandslamech čtyřikrát za sebou hráčku z první desítky. V roce 1998 se to povedlo Janě Novotné dokonce v pěti utkáních v řadě.

Muchová sice ztratila v úvodu každé sady servis, pokaždé se ale vrátila do hry. Přestože za stavu 6:5 první set nedopodávala, ve zkrácené hře zvítězila 7:5. Ztrátu brejku smazala i ve druhém setu. V desáté hře sice nevyužila dva mečboly, o chvíli později při dalším servisu Sakkariové už ale čtvrtou možnost na ukončení zápasu zvládla. S Podoroskou se Muchová utká poprvé.

Bývalá česká jednička Veselý, jenž se vrátil na kurty v dubnu po více než sedmiměsíční pauze způsobené zraněním stehenního svalu, startoval díky chráněnému žebříčku. Do 2. kola Roland Garros neprošel potřetí za sebou, nepomohlo mu ani 11 es. Tsitsipas měl o jedno více, zahrál také 58 vítězných míčů.

"Myslím, že se musím spíše pochválit. Do zápasu jsem šel trochu s obavami. Nevěděl jsem, co od své hry čekat a na jaké jsem úrovni. To, že jsem odehrál takhle těsné utkání s jedním z nejlepších antukářů, je určitě motivace," řekl Veselý novinářům.

Veselý zahájil duel na kurtu Phillipa Chatriera nadějně a díky brejku z třetího gamu servíroval za stavu 5:4 na zisk první sady. K setbolu se ale nepropracoval, prohrál tři hry po sobě a o první set přišel. Tsitsipas díky stoprocentnímu podání vyhrál i další dějství.

Zkušený český tenista však zápas nevzdal. V závěru třetí sady získal brejk a snížil. Rozhodnutí přinesla zkrácená hra ve čtvrté sadě. Veselý vedl 6:3 a 7:6, ani jeden ze čtyř setbolů ale nevyužil a finalista Roland Garros z roku 2021 ho potrestal. Zužitkoval hned první mečbol a po třech hodinách a 16 minutách slavil postup.

"Určitě mi to ale dalo hodně pozitivní odezvy. Ten level tam pořád je a to je základ, abych se mohl vrátit. Teď už člověk musí objíždět turnaje, porážet ostatní slabší hráče a prokousat se zpět. Dnešní zápas bych tak hodnotil pozitivně. Bylo tam pár šancí, které kdybych využil, mohlo to být jinak. Ale byl to jeden z těch lepších zápasů v Paříži," doplnil Veselý.

Bejlek neprošla z úvodní fáze grandslamového turnaje ani na třetí pokus. V prvním kole vypadla také vloni na US Open a letos na Australian Open. "Zápas se mi úplně nepovedl. Poprvé jsem v hlavní soutěži grandslamu vycítila šanci a nečekaně hodně mě to svázalo. Podle toho to i vypadalo. To ale k tenisu patří, jsem mladá a musím si tím projít," uvedla Bejlek

Semifinalistka loňské juniorky Roland Garros se do hlavní soutěže dostala díky úspěšné kvalifikaci. V duelu s jednadvacetiletou Rachimovovou zahrála deset vítězných míčů, doplatila ale na 24 nevynucených chyb.

Bejlek se nemohla od začátku opřít o servis, při podání získala jen jednu ze sedmi her. Mladá Češka dostala v prvním setu za 21 minut "kanára" a v druhé sadě nevyužila brzký brejk. Rachimovová otočila díky dalším třem brejkům ze stavu 0:1 na 4:2 a po 58 minutách hry proměnila druhý mečbol.

"Je dobré si to prožít. Každý hráč si tím musí projít. Pro mě to znamená, že jsem na dobré cestě. Kdyby mi někdo vloni, když jsem tady hrála juniorku, řekl, že budu hrát tři hlavní soutěže po sobě, tak bych to brala," uvedla Bejlek.

Sabalenková zvládla vstup, porazila Ukrajinku Kosťukovou

Světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Aryna Sabalenková z Běloruska vstoupila úspěšně do Roland Garros, ukrajinskou tenistku Martu Kosťukovou porazila 6:3, 6:2. V dalším kole vyzve krajanku Irynu Šymanovičovou.

Kosťuková po zápase odmítla podat Bělorusce ruku kvůli tomu, že se její země podílí na ruské invazi na Ukrajinu. Ukrajinka si za to vysloužila bučení publika. "To jsem nečekala. Nebudu na to nijak reagovat, ale ti lidé by se měli stydět," řekla Kosťuková. "Chci vidět, jak budou reagovat za deset let, až válka skončí," doplnila s tím, že nebude ruským a běloruským soupeřkám podávat ruku i nadále.

Reakce zmátla i Sabalenkovou. "Omlouvám se, nejprve jsem si myslela, že to bučení patří mně. Byla jsem trochu překvapená, ale pak jsem slyšela vaši podporu. Děkuji vám za ni," uvedla v rozhovoru na kurtu Běloruska. "Byl to velmi těžký zápas. Především po emotivní stránce," řekla.

Pětadvacetiletá Sabalenková zdolala světovou devětatřicítku Kosťukovou i ve druhém vzájemném zápase a stejně jako loni v Dubaji jí nedovolila ani set. Zahrála 19 vítězných míčů, Kosťuková o osm méně.

Lepší začátek měla sice dvacetiletá Ukrajinka, která se po brejku v páté hře ujala vedení 3:2, Sabalenková však čtyřmi gamy za sebou set otočila. Ve druhé sadě už byla Běloruska na servisu stoprocentní, znovu prolomila soupeřce dvakrát podání a za 71 minut mohla slavit postup.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Chačanov (11-Rus.) - Lestienne (Fr.) 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3, Hurkacz (13-Pol.) - Goffin (Belg.) 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4, Kokkinakis (Austr.) - Evans (20-Brit.) 6:4, 6:4, 6:4, Albot (Mold.) - Kypson (USA) 6:3, 6:2, 4:6, 6:1, Ofner (Rak.) - Cressy (USA) 6:4, 7:6 (8:6), 6:2, Griekspoor (Niz.) - Martínez (Šp.) 6:4, 2:6, 0:6, 7:5, 6:3, Tsitsipas (5-Řec.) - Veselý (ČR) 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7), Fucsovics (Maď.) - Grenier (Fr.) 6:3, 5:7, 6:1, 6:3, Korda (24-USA) - McDonald (USA) 6:4, 7:5, 6:4, Kubler (Austr.) - Díaz Acosta (Arg.) 1:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:1, Arnaldi (It.) - Galán (Kol.) 2:6, 6:3, 6:0, 6:2. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Sabalenková (2-Běl.) - Kosťuková (Ukr.) 6:3, 6:2, Frechová (Pol.) - Čang Šuaj (29-Čína) 6:1, 6:1, Podoroská (Arg.) - Ponchetová (Fr.) 6:0, 6:2, Rachimovová (Rus.) - Bejlek (ČR) 6:0, 6:3, Hunterová (Austr.) - Párrizasová (Šp.) 4:6, 6:2, 6:4, Šymanovičová (Běl.) - Udvardyová (Maď.) 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, Muchová (ČR) - Sakkariová (8-Řec.) 7:6 (7:5), 7:5, Fernandezová (Kan.) - Linetteová (21-Pol.) 6:3, 1:6, 6:3, Mertensová (28-Belg.) - Hrunčáková (SR) 6:1, 6:4.