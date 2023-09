Muchová zabojuje proti Cirsteaové o premiérový postup do semifinále US Open

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová.

Tenisový turnaj US Open, 3. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová. ČTK/AP/Andres Kudacki

New York - Tenistka Karolína Muchová se střetne v úterý s Rumunkou Soranou Cirsteaovou o premiérový postup do semifinále US Open. Nasazená desítka a finalistka letošního Roland Garros se pokusí na newyorském betonu vylepšit dosavadní maximum a zastavit nečekané tažení přemožitelky Jeleny Rybakinové z Kazachstánu a Švýcarky Belindy Bencicové. S Cirsteaovou se utká popáté v kariéře a počtvrté v sezoně. Bilanci proti ní má tří výher a jedné porážky.

"Sorana tu hraje skvělý tenis. Musím být co nejlépe připravená, abych jí mohla čelit a měla proti ní šanci. Věřím ale, že mohu být se svou hrou na špici," řekla Muchová novinářům.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce je ve čtvrtfinále US Open poprvé v kariéře. Mezi osm nejlepších na grandslamu se dostala popáté, vedle letošního finále na Roland Garros hrála také dvakrát čtvrtfinále Wimbledonu (2019, 2021) a před dvěma lety se probojovala do semifinále Australian Open.

"Tohle je poslední čtvrtfinále grandslamu, které mi chybělo. Jsem ráda, že jsem to dokázala. Je to krásné, ale nechci se zde zastavit. Jsem na sebe hrdá, že jsem to zvládla, dívám se však pořád dopředu, abych postoupila i do dalšího kola," uvedla Muchová.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho vyřadila na kurtech ve Flushing Meadows postupně Australanku Storm Hunterovou, Polku Magdalenu Frechovou a domácí Taylor Townsendovou. Naposledy zvládla v nepříjemném horku třísetový duel s Číňankou Wang Sin-jü.

Muchová potvrzuje letošní formu a může získat desáté vítězství z posledních jedenácti zápasů. Před US Open se dostala do finále v Cincinnati a je blízko premiérové účasti v Turnaji mistryň. I vzhledem k letošnímu vystoupení na Roland Garros se s ní v New Yorku počítá jako se spolufavoritkou.

"Dostat se tam (v Paříži) do finále bylo těžké a i tady jsou zápasy náročné. Určitě se ale o to pokusím a budu v každém utkání bojovat. Nikdy nevíte, může se to třeba povést znovu," podotkla Muchová po výhře nad Wang Sin-jü.

S třiatřicetiletou Cirsteaovou se tenistka I. ČLTK Praha střetne na US Open podruhé, před třemi lety ji v New Yorku vyřadila ve třetím kole po setech 6:3, 2:6, 7:6. Turnajovou třicítku porazila také letos v Dubaji (6:4, 7:6) a Montrealu (7:5, 6:4). Rumunka uspěla v Miami (7:5, 6:1).

Cirsteaová je ve čtvrtfinále grandslamu podruhé a po dlouhých 14 letech. Mezi nejlepší osmičku se dosud dostala jen v roce 2009 na Roland Garros. "Být ve čtvrtfinále US Open je úžasné. O něčem takovém vždy sníme a kvůli tomu tak tvrdě pracujeme. Teď jsem se dočkala odměny. Mám radost z toho, jak tento týden hraju. Podmínky mi tu sedí a věřím, že budu takhle pokračovat," řekla Cirsteaová

Rodačka z Bukurešti vyřadila v New Yorku Američanku Kaylu Dayovou a Rusku Annu Kalinskou. Poté si "vyšlápla" i na loňskou vítězku Wimbledonu a světovou čtyřku Rybakinovou a olympijskou šampionku z Tokia Bencicovou. Vítězka duelu mezi Muchovou a Cirsteaovou vyzve v semifinále Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, nebo Američanku Cori Gauffovou.

"S Karolínou jsou to vždy těžké a náročné zápasy. Hrály jsme letos proti sobě třikrát, takže se dobře známe. Je to velmi talentovaná hráčka, která hraje po celý rok výborně. Čekám těžký souboj, ale jsem ráda, že jsem se sem dostala. Chci tuhle šanci využít a nechat tam všechno," dodala Cirsteaová.