Muchová zabojuje o první titul z grandslamu, na French Open vyzve Šwiatekovou

Paříž - Tenistku Karolínu Muchovou dělí jedno vítězství od premiérového grandslamového titulu. V sobotním finále Roland Garros vyzve světovou jedničku a úřadující šampionku Polku Igu Šwiatekovou, která letos na antuce v Paříži neztratila zatím ani set. Utkání začne na hlavním kurtu Philippa Chatriera v 15:00.

Olomoucká rodačka by se měla po turnaji posunout v žebříčku ze 43. místa minimálně na šestnácté, což bude jejím novým maximem. Nejlépe byla dosud devatenáctá. V případě vítězství by uzavírala Top ten.

"Určitě budu muset bojovat a hrát svůj nejlepší tenis. Abych vyhrála grandslam, musím předvést perfektní zápas a ukázat to nejlepší, co v sobě mám," řekla Muchová poté, co porazila ve čtvrtek ve více než tříhodinovém semifinále světovou dvojku a vítězku letošního Australian Open Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

Muchová se střetne se Šwiatekovou v soutěžním duelu podruhé. Před čtyřmi lety na antukovém turnaji v Praze vyhrála šestadvacetiletá Češka 4:6, 6:1 a 6:4. "To ale Iga hrála ještě kvalifikace, kdežto teď je už nějakou dobou světová jednička. Je to neporovnatelné a určitě si nemyslím, že půjdu na kurt s nějakou výhodou. Ona bude favoritka, ale my si s týmem zase sedneme a budeme hledat mezírky v její hře," uvedla Muchová, která má zatím s hráčkami z Top 3 světového žebříčku stoprocentní bilanci 5:0.

Před Sabalenkovou porazila tenistka 1. ČLTK Praha v Paříži také Rusky Anastasiji Pavljučenkovovou, Elinu Avanesjanovou, Rumunku Irinu-Camelii Beguovou, Argentinku Nadiu Podoroskou a světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka. Ve finále grandslamu je poprvé a vylepšila si tím životní maximum. Vedle letošního Roland Garros byla v semifinále ještě před dvěma lety na Australian Open.

Muchová je také třetí finalistkou Roland Garros po Šwiatekové (2020) a Lotyšce Jeleně Ostapenkové (2017), která figuruje mimo první čtyřicítku světového žebříčku. V případě triumfu může v Paříži navázat na dva roky staré vítězství Barbory Krejčíkové. Ta je poslední českou grandslamovou vítězkou.

Další Češkou, která v Paříži zvítězila, byla Hana Mandlíková v roce 1981. Dvakrát uspěla i Martina Navrátilová, ale ta už v letech 1982 a 1984 hrála pod vlajkou USA. Ve finále od roku 2015 byly také Lucie Šafářová a Markéta Vondroušová (2019).

Šwiateková zaútočí na třetí titul z Roland Garros a čtvrtý grandslam celkově. Při cestě do finále ztratila jen 23 her a nadělila čtyři "kanáry." V semifinále porazila Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, předtím uspěla proti Američance Coco Gauffové, Ukrajince Lesje Curenkové, Číňance Wang Sin-jü, Američance Claire Liuové a Španělce Cristině Bucsaové. Ve finále grandslamů má zatím stoprocentní bilanci 3:0.

"Myslím, že hru Karolíny docela znám, protože jsem s ní od roku 2019 sehrála spoustu tréninků. I teď jsem ji sledovala více než ostatní hráčky," podotkla Šwiateková. "Hra Karolíny se mi fakt líbí. Respektuju ji a cítím, že je hráčkou, která dokáže cokoliv. Má skvělé údery, umí zrychlit hru, hraje volně a má skvělou techniku. Mám pocit, že její hru dobře znám. V zápasech to ale může být jiné a musím být připravená," dodala dvaadvacetiletá Polka.

Vítězka dvouhry si připíše na konto 2,3 milionu eur (54,3 milionu korun), poražená finalistka získá poloviční částku.