Prostějov - Karolína Muchová zvládla fedcupovou premiéru a na antuce v Prostějově porazila Rebeccu Marinovou 6:3 a 6:0. České tenistky tak vedou v baráži o Světovou skupinu nad Kanadou 1:0 na zápasy.

K druhé dvouhře dnes v Národním tenisovém centru Morava nastoupí Markéta Vondroušová a šestnáctiletá finalistka letošní juniorky na Australian Open Leylah Fernandezová. V neděli jsou na pořadu zbylé dvě dvouhry a čtyřhra.

V nervózním úvodu si obě hráčky z druhé světové stovky prohrávaly podání. Pestřeji hrající Muchová vedla 3:1 a 40:15 při podání soupeřky, ale Marinová srovnala na 3:3. Potom však už domácí hráčka dominovala.

Dvaadvacetiletá Muchová získala devět her v řadě a po hodině a čtvrt proměnila třetí mečbol. "Nejnervóznější jsem byla při rozehrávce, to jsem se třepala, ale pak to ze mě spadlo. Diváci strašně ženou dopředu," řekla v České televizi.

V domácím výběru chybějí Petra Kvitová, Karolína Plíšková i světová deblová jednička Kateřina Siniaková. Kanaďanky přijely bez zraněné komety sezony Biancy Andreescuové i bez někdejší finalistky Wimbledonu Eugenie Bouchardové.

Češky hrají baráž poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny a následně získaly šest titulů během osmi let.

Baráž tenisového Fed Cupu v Prostějově:

ČR - Kanada 1:0

Muchová - Marinová 6:3, 6:0.