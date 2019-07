Strýcová je ve Wimbledonu poprvé v grandslamovém semifinále

Londýn - Barbora Strýcová porazila ve čtvrtfinále Wimbledonu 7:6, 6:1 domácí tenistku Johannu Kontaovou a ve 33 letech si zahraje první grandslamové semifinále v kariéře. V něm se ve čtvrtek střetne se sedminásobnou vítězkou londýnského turnaje Serenou Williamsovou z USA. Překvapivá pouť Karolíny Muchové skončila ve čtvrtfinále.

V utkání s Kontaovou, osmifinálovou přemožitelkou Petry Kvitové, měla Strýcová pomalejší začátek. Prohrávala 1:4, ale dokázala se do zápasu vrátit a tie-break vyhrála 7:5. V druhém setu zkušená česká hráčka dominovala a po hodině a půl proměnila první mečbol. S třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Williamsovou hrála Strýcová třikrát a nezískala ani set.

Dvaadvacetiletá česká tenistka po nadějném začátku utkání nestačila na osmou nasazenou Ukrajinku Elinu Svitolinovou a s loňskou vítězkou Turnaje mistryň prohrála 5:7 a 4:6. Muchová hrála ve slavném All England Clubu poprvé a postupem do čtvrtfinále si vylepšila grandslamové maximum. Ve světovém žebříčku se díky tomu poprvé posune do první padesátky.

Zpočátku na ní dnes nebylo znát, že má v nohách více než tři a čtvrt hodinové osmifinále, v kterém porazila Karolínu Plíškovou. Sice na úvod přišla o podání, ale pak se rozjela - hrála rychle, tlačila se k síti a Svitolinová nestíhala. Za 14 minut Muchová vedla i díky dvanácti vítězným úderům 4:1, poté ještě 5:3 a podávala.

Svitolinová ale začala držet českou hráčku co nejdál od sítě a vývoj otočila. Stále více chybující Muchová od stavu 2:5 ztratila pět gamů i první set. Ve druhém znovu zaútočila, vedla 2:0 a měla brejkbol na 3:1, jenže neuspěla. Za stavu 2:5 se ještě pokusila o obrat, snížila na 4:5, ale víc už nestihla.

Soupeřkou Svitolinové v semifinále bude Rumunka Simona Halepová. Loňská královna antukového Roland Garros porazila Čang Šuaj z Číny 7:6 a 6:1 a mezi nejlepší čtveřicí ve Wimbledonu je podruhé v kariéře.

Halepová nezačala proti Čang Šuaj dobře a prohrávala 0:3. Trpělivou hrou od zadní čáry vývoj otočila a set získala v tie-breaku 7:4. Druhou sadu už měla pod kontrolou. "Bojovala jsem, i když jsem byla dole. Ona hrála dost tvrdě a dobře, ale snažila jsem se vydržet a povedlo se mi to skvěle," řekla Halepová.

V semifinále Wimbledonu si zahrála poprvé v roce 2014, kdy podlehla Kanaďance Eugenii Bouchardové. "Hraju teď nejlepší tenis na trávě v kariéře," řekla bývalá světová jednička.

Vítězka duelu Strýcová - Kontaová bude hrát se Serenou Williamsovou. Sedminásobná šampionka zdolala po dvouhodinovém boji jinou Američanku Alison Riskeovou 6:4, 4:6 a 6:3 a semifinále na londýnské trávě si zahraje už podvanácté.

Jedenáctá nasazená Serena Williamsová měla s 55. hráčkou světa plné ruce práce. S krajankou, která o kolo dříve vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie, ztratila pětkrát servis, ale v koncovce ukázala svou sílu. Když už se zdálo, že uvadá, přidala na razanci, hrála i chytře a zvítězila. "Když se cítím dobře, tak si věřím a jsem hrozbou, protože tuhle hru miluju," řekla Williamsová.

Williamsová nastřílela 49 vítězných míčů a duel ukončila devatenáctým esem. Připsala si 97. výhru ve wimbledonské dvouhře a osamostatnila se na druhém místě. Lepší je pouze devítinásobná vítězka turnaje Martina Navrátilová (120).

První wimbledonský tie-break za stavu 12:12 vyhráli deblisté

První tie-break v rozhodujícím setu v historii tenisového Wimbledonu dnes vyhrála australsko-finská dvojice John Peers a Henri Kontinen. Osmí nasazení deblisté porazili v 3. kole Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho za čtyři a půl hodiny 7:6, 6:4, 3:6, 4:6 a 13:12. Na londýnské trávě se hraje rozhodující zkrácená hra až za stavu 12:12.

Wimbledon opustil tradici hrát rozhodující set až do té doby, než jeden ze soupeřů zvítězí rozdílem dvou gamů, po loňském turnaji. V semifinále mužské dvouhry se tehdy Jihoafričan Kevin Anderson a Američan John Isner přetahovali šest a půl hodiny až do stavu 26:24 v pátém setu.

Druhý nejdelší zápas v historii All England Clubu způsobil problémy v programu a zanechal Andersona vyčerpaného před finále se Srbem Novakem Djokovičem, které pak ve třech setech prohrál.

Posledním grandslamem bez tie-breaku v rozhodujícím setu zůstalo pařížské Roland Garros. Na US Open se hraje již delší dobu klasická zkrácená hra za stavu 6:6 do sedmi bodů, na Australian Open od letoška novinka v podobě tie-breaku do 10 bodů.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Strýcová (ČR) - Kontaová (19-Brit.) 7:6 (7:5), 6:1, Svitolinová (8-Ukr.) - Muchová (ČR) 7:5, 6:4, Halepová (7-Rum.) - Čang Šuaj (Čína) 7:6 (7:4), 6:1, S. Williamsová (11-USA) - Riskeová (USA) 6:4, 4:6, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Mladenovicová, Babosová (1-Fr./Maď.) - Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) 2:6, 6:2, 9:7.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Svrčina (ČR) - Draxl (12-Kan.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:3, Grant (USA) - Lehečka (5-ČR) 6:4, 7:6 (8:6).

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Fruhvirtová (ČR) - Osoriová (2-Kol.) 6:4, 6:3.