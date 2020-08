Muchová v New Yorku postoupila, čeká ji Ósakaová

New York - Karolína Muchová postoupila na tenisovém turnaji v New Yorku do 2. kola. Američanku Ann Liovou porazila dvakrát 6:4 a v dalším utkání bude hrát se čtvrtou nasazenou Naomi Ósakaovou. Na společné akci, která se tradičně koná v Cincinnati, se poprvé po pětiměsíční koronavirové pauze na kurty vrátili i muži. První zápas po dlouhé pauze sehrál na okruhu ATP také Andy Murray, jenž ve třech setech zdolal Francese Tiafoea.

Dvacetiletá Liová, které ve světovém žebříčku patří 133. pozice, ztratila podání hned v úvodní hře. To české hráčce stačilo k zisku první sady, druhý set pak Muchová rozhodla brejkem na 3:2. Sama nečelila ani jednomu brejkbolu. S dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Ósakaovou se utká poprvé.

Dnes do newyorského turnaje, který je generálkou na US Open, zasáhnou i další české tenistky Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková, která může v druhém kole narazit na Petru Kvitovou. Nejvýše nasazenou hráčkou je Karolína Plíšková, která má taktéž v úvodním kole volno a o osmifinále bude hrát s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou.

Murray se na okruh ATP vrátil dokonce po devítiměsíční pauze. Trojnásobný grandslamový šampion, jenž letos kvůli zdravotním problémům do sezony ještě nezasáhl, zahájil generálku na US Open vítězstvím 7:6, 3:6, 6:1 nad Tiafoem. Ve druhém kole ho čeká aktuální světová pětka Alexander Zverev z Německa.

"Fyzicky jsem to zvládl celkem slušně. Pohyboval jsem se lépe, než jsem čekal," pochvaloval si skotský tenista, jenž má za sebou dvě operace kyčle. Na začátku roku si léčil zhmožděnou pánevní kost z listopadového finále Davisova poháru.

Tenisový turnaj mužů a žen v New Yorku

(tvrdý povrch)

Muži (dotace 4,674.780 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Shapovalov (12-Kan.) - Čilič (Chorv.) 6:3, 6:3, Berankis (Lit.) - Paul (USA) 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, Raonic (Kan.) - Querrey (USA) 6:4, 6:4.

Ženy (dotace 2,250.829 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Liová (USA) 6:4, 6:4, Anisimovová (USA) - Riskeová (11-USA) 6:3, 6:3, Azarenková (Běl.) - Vekičová (15-Chorv.) 6:2, 6:3, Jastremská (16-Ukr.) - V. Williamsová (USA) 5:7, 6:2, 7:5, Cornetová (Fr.) - McNallyová (USA) 6:0, 6:4.