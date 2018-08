New York - Tenistka Karolína Muchová nebývá nervózní, ale ráno před svou grandslamovou premiérou pocítila chvění v žaludku. Do zápasu ale už na US Open vstoupila klidná, s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou si poradila 6:4 a 6:2 a postoupila v New Yorku vstříc hvězdné Garbiňe Muguruzaové.

"Je to úplně super, je to splněný sen, Druhé kolo na grandslamu je pecka," zářila dvaadvacetiletá olomoucká rodačka poté, co cestou z kurtu rozdávala podpisy a prodírala se davem fanoušků. "Už projít kvalifikací bylo pro mě velký a udělat kolo je úplně super, protože tohle je jeden z největších turnajů," řekla.

Před prvním duelem hlavní soutěže na grandslamu ráno pocítila nervozitu. "Vzbudila jsem se a trošku jsem ti v žaludku cítila. Až jsem byla překvapená, jak mě to trošku chytlo, ale před zápasem už bylo všechno v pohodě," prozradila.

V utkání se stejně jako v kvalifikaci opírala o servis, o který přišla jen jednou. "Jinak jsem si podáním pomáhala," podotkla. V dusném počasí byla ráda, že duel zvládla rychle. "Bylo strašné vedro, ale zápas nebyl úplně fyzicky náročný."

Jeden vyhraný grandslamový zápas z ní ještě hráčku elitní stovky neudělá, ale další triumf by už byl znamenal velký posun. Narazí totiž na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska. "Už se těším. A hodně." řekla Muchová, nyní 202. hráčka světa.

Ač je Muguruzaová hvězdou, Muchová si musí vítězku Wimbledonu a Roland Garros nastudovat. "Na tenis úplně nekoukám, občas na finále a spíš na kluky, takže ji nemám nakoukanou. Ale určitě o ní na internetu něco bude," řekla.

Postup do druhého kola přinese tenistce důležité body do žebříčku i finanční injekci. Nyní má jistou odměnu 93.000 dolarů. "Určitě je to pro mě hodně důležité. Dost mi to pomůže. Tenis je drahý sport, takže je to určitě super," řekla hráčka, jež musí splácet doma půjčky, které má kvůli cestování po turnajích.

V New Yorku si navíc může dál užívat výsady, kterou si vysloužila postupem z kvalifikace do hlavní grandslamové soutěže. "Už nemusím dojíždět hromadným autobusem a vozí nás auta přímo z hotelu," řekla Muchová.