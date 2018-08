New York - Tenistka Karolína Muchová se postarala o senzaci na US Open. Hráčka, která si v New Yorku vybojovala premiérový start v hlavní soutěži grandslamu v kvalifikaci, porazila ve 2. kole bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska 3:6, 6:4 a 6:4. Utkání skončilo deset minut po jedné v noci místního času.

Do třetího kola postoupily také Barbora Strýcová po výhře nad Španělkou Larou Arruabarrenaovou 6:0, 6:1 a Karolína Plíšková, která zdolala Rumunku Anu Bogdanovou 6:2 a 6:3. Skončila Lucie Šafářová, která podlehla 5:7 a 3:6 osmnácté nasazené Ashleigh Bartyové z Austrálie, příští soupeřce Muchové.

Dvaadvacetiletá Muchová je aktuálně až 202. hráčkou žebříčku a před US Open měla na kontě jen jeden prohraný zápas v hlavní soutěži na okruhu WTA (v Soulu 2017). V kariéře dosud nehrála nikdy s hráčkou světové čtyřicítky.

"Nevím, jak jsem to dokázala. Přežila jsem. Fanoušci mi hodně pomohli, dodali mi energii. Na začátku zápasu jsem byla hodně nervózní, pak sem si zvykla a nějak jsem to dokázala. Jsem moc šťastná," řekla Češka v rozhovoru na kurtu.

Muchová začala s ostychem, chybovala a rychle prohrávala 0:5. Až potom se uvolnila a přiváděla favoritku do úzkých. První set už nezachránila, ale od druhého byla vyrovnanou soupeřkou. Hrála pestřeji i odvážněji než Španělka a svými vítěznými údery přiváděla fanoušky do varu. V rozhodující sadě ztrácela 0:2, ale brejk získala zpět a v koncovce měla jistější ruku a proměnila druhý mečbol.

Osmá nasazená Plíšková v prvním setu získala od stavu 1:2 pět her v řadě. Na začátku druhé sady pustila 83. hráčku světa do vedení 3:0, ale ve zbytku utkání už nepovolila přemožitelce Marie Bouzkové z prvního kola ani game.

"Jenom jsem měla dva gamy výpadek, to jsem povolila po prvním setu, ale jinak jsem spokojená. Je to zlepšení ve spoustě směrů oproti minulému utkání," řekla Plíšková, která patří k hráčkám, jimž horko tolik nevadí. "Tyhle podmínky mému tenisu vyhovují. Je to rychlý, letí to a cítím se v tom dobře," řekla.

V utkání Strýcové byl v pětatřicetistupňovém vedru nejnapínavější první game. Svěřenkyně Davida Kotyzy při svém podání odvrátila dva brejkboly a po devítiminutovém boji hru uzavřela esem. Pak získala brejk čistou hrou a zápas ovládla.

Strýcová hrála trpělivě, tlačila míče do soupeřčina bekhendu, a když potřebovala, zařadila přechod na síť nebo při podání útočný styl servis-volej. Po hodině a dvou minutách vedla 6:0 a 5:0, ale dva "kanáry" soupeřce nakonec nenadělila.

"Nepřemýšlela jsem nad tím, jestli jí dám dva ptáky, nebo ne. To bych asi chtěla moc," řekla novinářům Strýcová. "Byl to jeden z těch zápasů, který se takhle podaří jednou nebo dvakrát do roka. Byla jsem ve svém světě. Hrála jsem míč po míči a věděla jsem přesně, co mám kdy udělat. Je hrozně fajn, že se to podařilo," dodala.

Byla ráda, že ušetřila energii i vzhledem k náročným podmínkám. "Horko bylo nepříjemný, je hrozný dusno, těžko a je to nechutný," řekla Strýcová a doplnila: "Je důležité šetřit energii, nedělat zmetky, dobře pít a ledovat."

Na grandslamech letos Strýcová vyhrála už desátý zápas a na každém prošla minimálně do třetího kola. "Grandslamy jsou nejdůležitější," řekla Strýcová. Na US Open se ale dál než do 3. kola dosud nedostala. O to se nyní pokusí proti patnácté nasazené Elise Mertensové z Belgie, s kterou se ještě nestřetla.

Šafářová v obou setech prohrávala shodně 0:3. V první sadě vyrovnala na 4:4 a pak zápas na osm minut přerušila hlučící audio technika. Po pauze měla Češka šanci posunout set do tie-breaku, ale přišla o podání na 5:7. Ve druhém setu ztrátu z úvodu nedohnala a nezopakovala tak v New Yorku loňské osmifinále.

Krejčíková se Siniakovou na úvod US Open vyhrály

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková zvládly první zápas deblového turnaje na US Open. Turnajové jedničky zdolaly ukrajinsko-srbský pár Kateryna Bondarenková, Alexandra Kruničová 7:6 a 6:1.

Siniaková s Krejčíkovou letos ovládly čtyřhru na Roland Garros i na trávě ve Wimbledonu a v New Yorku útočí na grandslamový hattrick. Ve druhém kole můžou narazit na Lucii Šafářovou s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA.

Nečekaně vypadly osmé nasazené Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou. Finalistky Wimbledonu prohrály 7:6, 3:6, 5:7 s Jennifer Bradyovou a Asiou Muhammadovou z USA, které dostaly do soutěže divokou kartu.

Obhájkyně Stephensová je po boji ve třetím kole US Open

Obhájkyně loňského titulu Sloane Stephensová se nečekaně nadřela na postup do 3. kola US Open. Americká tenistka až téměř po třech hodinách zdolala 4:6, 7:5, 6:2 ukrajinskou kvalifikantku Anhelinu Kalininovou.

Světová trojka Stephensová převzala otěže zápasu plně až ve třetím setu. V něm už její soupeřce, jež je v žebříčku o 131 míst níž, začaly při grandslamové premiéře docházet síly.

Ve třetím kole čeká Stephensovou náročná zkouška v podobě Viktorie Azarenkové z Běloruska. Bývalá světová jednička naopak druhým kolem prolétla po vítězství 6:1, 6:2 nad Australankou Dariou Gavrilovovou.

Ve třetím kole je i Američanka Venus Willimsová a schyluje se tak k jejímu atraktivnímu souboji s mladší sestrou Serenou. Ta musí ještě zdolat ve 2. kole Němku Carinu Witthöftovou.

Švýcar Stan Wawrinka protáhl svou vítěznou sérii na US Open už na devět zápasů. Šampion z roku 2016, jež loni nemohl obhajovat titul kvůli zranění kolena, dnes porazil 7:6, 4:6, 6:3 a 7:5 francouzského kvalifikanta Uga Humberta. Jeho příštím soupeřem bude kanadský tenista Milos Raonic po hladké výhře 6:3, 6:4, 6:4 nad jiným Francouzem Gillesem Simonem.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 6:2, Del Potro (3-Arg.) - Kudla (USA) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), Anderson (5-JAR) - Chardy (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4, Thiem (9-Rak.) - Johnson (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 5:7, 6:4, 6:1, Isner (11-USA) - Jarry (Chile) 6:7 (7:9), 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Medveděv (Rus.) - Tsitsipas (15-Řec.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3, Basilašvili (Gruz.) - Sock (18-USA) 4:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:3), Čorič (20-Chorv.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:3, Raonic (25-Kan.) - Simon (Fr.) 6:3, 6:4, 6:4, Chačanov (27-Rus.) - Sonego (It.) 7:5, 6:3, 6:3, Shapovalov (28-Kan.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 5:7, 7:6 (7:2), 6:4, Verdasco (31-Šp.) - Murray (Brit.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Humbert (Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5, Fritz (USA) - Kubler (Austr.) 6:3, 3:6, 6:3 skreč, Pella (Arg.) - Lorenzi (It.) 7:5, 6:0, 6:2, Lajovič (Srb.) - Norrie (Brit.) 6:2, 2.6, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:3, Strýcová (23-ČR) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:0, 6:1, Muchová (ČR) - Muguruzaová (12-Šp.) 3:6, 6:4, 7:5, Bartyová (18-Austr.) - Šafářová (ČR) 7:5, 6:3, Stephensová (3-USA) - Kalininová (Ukr.) 4:6, 7:5, 6:2, Svitolinová (7-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:3, Makarovová (Rus.) - Görgesová (9-Něm.) 7:6 (12:10), 6:3, Mertensová (15-Belg.) - Lapková (Běl.) 6:2, 6:0, V. Williamsová (16-USA) - Giorgiová (It.) 6:4, 7:5, S. Williamsová (17-USA) - Witthöftová (Něm.) 6:2, 6:2, Sevastovová (19-Lot.) - Liuová (USA) 6:3, 6:1, Azarenková (Běl.) - Gavrilovová (25-Austr.) 6:1, 6:2, Keninová (USA) - Sakkariová (32-Něm.) 4:6, 6:1, 6:4, Wang Čchiang (Čína) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:1, Petersonová (Švéd.) - Kingová (USA) 7:5, 6:1, Kanepiová (Est.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Bondarenková, Kruničová (Ukr./Srb.) 7:6 (7:4), 6:1, Bradyová, Muhammadová (USA) - Melicharová, Peschkeová (8-USA/ČR) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.