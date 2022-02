Muchova Slovanská epopej bude umístěna v paláci Savarin v Praze

Praha - Slovanská epopej Alfonse Muchy bude umístěna v paláci Savarin blízko Václavského náměstí v Praze. Dohodu dnes podepsali zástupci hlavního města, Nadace Mucha a společnosti Crestyl. Ta pro cyklus 20 pláten vybuduje v Savarinu příslušné prostory. Expozice bude koncipována jako cesta životem Alfonse Muchy, sdělil dnes ČTK mluvčí společnosti Crestyl Ondřej Micka. Návrh dohody byl 31. ledna schválen pražskými radními.

"Dnes podepsanou dohodou s Nadací Mucha a společností Crestyl zahajujeme proces ukončení soudního sporu a současně jsme stvrdili náš záměr dočasně svěřit Slovanskou epopej na 25 let do projektu Savarin, kde nám pomůže podpořit pražský cestovní ruch," uvedla radní hlavního města Hana Třeštíková (Praha Sobě), v jejíž gesci je kultura a cestovní ruch v metropoli. Doba trvání nájmu v Savarinu bude 25 let a hlavní město bude mít opci na prodloužení nájmu jednou o pět let, a to za stejných podmínek, nedohodnou-li se město a developer jinak.

Projekt Savarin vzniká na 1,7 hektaru velkém pozemku, po dokončení by měl propojit podle Micky Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Uprostřed má vzniknout zahrada. Termín dokončení se očekává do tří let od zahájení stavby, dodal Micka.

Stavba stálé expozice by měla být hotová do čtyř let od získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby paláce Savarin. Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2020, avšak zatím nenabylo právní moci. Crestyl se v dohodě podle svého mluvčího zavázal uhradit veškeré náklady spojené se stavbou výstavních prostor včetně vnitřního zařízení. Prostory vzniknou podle návrhu architektonického studia Thomase Heatherwicka ve spolupráci s Nadací Mucha.

Dohoda by měla znamenat ukončení letitého sporu mezi Johnem Muchou a hlavním městem o vlastnictví pláten. Po podpisu dohody se podle jejího znění měl Mucha zavázat do 30 dnů od podpisu uznat vlastnické právo města na plátna a stáhnout své žaloby. Praha se naopak má zavázat, že obrazy nepřemístí jinam než do vlastních výstavních prostor určených pouze pro epopej, jak si to přál malíř Alfons Mucha.

Slovanská epopej, kterou tvoří 20 velkoformátových pláten, je nyní vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Hlavní město ji tam zapůjčilo na pět let. Podle starosty Moravského Krumlova Tomáše Třetiny (TOP 09) je smlouva uzavřena do konce roku 2026.

Cyklus maloval Mucha od roku 1910 následujících 18 let. Malíř obrazy odkázal hlavnímu město s podmínkou, že pro ně Praha vybuduje prostor, což se dosud nestalo. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek, kde dříve sídlilo mimo jiné železniční učiliště, chátral.