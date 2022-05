Muchová, Siniaková i Bouzková v Paříži zvládly postup do druhého kola

Paříž - Stoprocentní úspěšnost měly české tenistky v úvodním dnu antukového Roland Garros. Na pařížské antuce dnes postupně shodně po dvousetových výhrách postoupily Karolína Muchová, Kateřina Siniaková i Marie Bouzková.

Zápasy úvodního dne Roland Garros přinesly hned několik překvapení. V podmračeném dni i s drobnými kapkami se v prvním kole rozplynuly naděje šesté nasazené tenistky Ons Džabúrové z Tuniska i bývalé vítězky a desáté nasazené Garbiňe Muguruzaové ze Španělska. Ani na dříve oblíbené pařížské antuce neskončilo trápení dvojnásobného finalisty turnaje Rakušana Dominica Thiema.

Muchová zasáhla z českých hráček letos do bojů na antuce pařížského grandslamu jako první a porazila na divokou kartu hrající domácí Carole Monnetovou dvakrát 6:3. Deblová šampionka Siniaková, která se představila poprvé po zranění ze začátku května v Madridu, zdolala Chorvatku Petru Martičovou 6:4, 7:6. Bouzková na závěr dne přešla premiérově první kolo po výhře nad Ruskou Anastasií Gasanovovou 6:2 a 6:1.

Muchová vedla v prvním setu nad dvacetiletou soupeřkou 5:2. Monnetová si nechala ošetřit nohu a poté vzala Češce servis, ale Muchová vzápětí brejkem set ukončila. Ve druhé sadě Muchová ztratila podání na 1:2, ale čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila a utkání ukončila po hodině a 48 minutách při čtvrtém mečbolu.

"V neděli jsem tady hrála poprvé. Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Byl to těžký zápas, bojovala o každý míč. Každé první kolo je zrádné, takže jsem ráda, že jsem ho zvládla," řekla Muchová, která kvůli zranění vynechala letošní Australian Open. "Jsem ráda, že můžu zase hrát na grandslamu, že jsem ready," uvedla.

Příští soupeřkou svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy bude turnajová čtyřka a loňská semifinalistka Maria Sakkariová z Řecka. "Je to kvalitní hráčka, je na tom skvěle fyzicky a bude to těžký zápas. Očekávám těžkou bitvu. Dám do toho všechno," řekla Muchová. Se Sakkariovou má bilanci 1:1, loni ji porazila na antuce v Madridu.

Siniaková potvrdila v duelu s Martičovou roli žebříčkové favoritky po dvouhodinovém boji. Po horším vstupu do zápasu prohrávala už 1:3, dokázala ale skóre dotáhnout a úvodní set získala, přestože v něm třikrát přišla o podání. Servis ztratila jako první i ve druhé sadě, okamžitě ale zareagovala stejně jako v závěru, kdy odmítla možnost třetího setu a vynutila si tie-break. V něm šla rychle do vedení 4:1, nakonec ale proměnila až druhý mečbol a zkrácenou hru získala v poměru 8:6. Další soupeřkou Siniakové bude loňská finalistka US Open Leylah Fernandezová.

Bouzková uspěla v Paříži v hlavní soutěži na čtvrtý pokus. "Určitě je to hodně sladká výhra a jsem moc ráda. První výhry tady si cením," řekla. Přitom se musela narychlo přeorientovat na jinou soupeřku. Původně měla hrát s Lauren Davisovou, ale Američanka odstoupila a jako "lucky loser" (poražená hráčka z posledního kola kvalifikace) ji nahradila Gasanovová. "Z WTA mi volali, že je změna soupeřky, ve tři odpoledne, takže jsem to věděla docela včas," řekla Bouzková.

Gasanovovou porazila letos v kvalifikaci v Miami, kde odvrátila mečbol a vyhrála ve třech setech. V Paříži 154. hráčku světa zdolala za pomoci 18 vítězných míčů za hodinu a devět minut. "Hrála jsem dobře, věřila asi a koncentrovala se od začátku do konce," řekla Bouzková. Ve druhém kole je na grandslamu stejně jako v lednu v Austrálii. "Mám víc zkušeností a možná k tomu přistupuju líp. Všechno vnímám jinak a možná si to tolik neberu, soustředím se na zápas a beru ho jako jakýkoliv jiný," řekla. Ve druhém kole se utká s jednatřicátou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie.

V Paříži záhy vypadli favoritka Džabúrová i trápící se Thiem

Finalistka z římské antuky Džabúrová podlehla i kvůli 47 nevynuceným chybám Polce Magdě Linetteové 6:3, 6:7 a 5:7. Thiem prohrál s Hugem Dellienem z Bolívie 3:6, 2:6 a 4:6.

Džabúrová uspěla na centrkurtu v úvodní sadě, ale od druhé se po chybách často zlobila sama na sebe. V rozhodujícím setu se ještě dostala ze stavu 2:4, ale v gamu za stavu 5:6 korunovala svůj zmar. Sice vedla 40:0, přesto hru, třeba po smeči do sítě, a tím i zápas ztratila.

"Bylo to dnes těžké. Dělala jsem, co jsem mohla, ale ona zahrála výborně důležité míče a měla jsem pocit, že našla odpověď na všechny moje údery," řekla Džabúrová.

Třicetiletá Linetteová si připsala třetí výhru nad hráčkou elitní světové desítky a všechny slavila na grandslamech. Loni nyní 52. hráčce světa vzdala ve druhém kole v Paříži Ashleigh Bartyová z Austrálie a Polka poté ve Wimbledonu vyřadila rovněž ve druhém kole turnajovou trojku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. "Těší mě, že jsem vydržela klidná v hlavě," řekla Linetteová.

Vítězka Roland Garros z roku 2016 Muguruzaová podobně jako Džabúrová získala jasně první set, ale s Estonkou Kaiou Kanepiovou nakonec prohrála 6:2, 3:6 a 4:6.

Thiem, finalista French Open z let 2018 a 2019 a vítěz předloňského US Open, se vrátil na kurty po devítiměsíční pauze po zranění zápěstí koncem března a od té doby ještě nevyhrál zápas. Někdejší třetí hráč světa, který je aktuálně až 194. v žebříčku ATP, si připsal šestou porážku v řadě.

"Nebyl to dobrý zápas," řekl osmadvacetiletý Rakušan. "Věděl jsem, že to nebude lehké, protože úroveň tenistů je tady vysoká a já tam ještě nejsem. Musím to přijmout. Je to sice bolestivá prohra, jsem zklamaný, ale jde se dál a musím věřit v obrat," dodal Thiem.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionů eur): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Zverev (3-Něm.) - Ofner (Rak.) 6:2, 6:4, 6:4, Alcaraz (6-Šp.) - Londero (Arg.) 6:4, 6:2, 6:0, Auger-Aliassime (9-Kan.) - Varillas (Peru) 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3, Schwartzman (15-Arg.) - Kuzněcov (Rus.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:2, Dimitrov (18-Bulh.) - Giron (USA) 6:1, 6:1, 6:1, Chačanov (21-Rus.) - Borges (Portug.) 6:3, 2:6, 6:4, 6:4, Isner (23-USA) - Halys (Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (8:6), Griekspoor (Niz.) - Davidovich (25-Šp.) 2:6, 6:0, 6:4, 6:3, Van de Zandschulp (26-Niz.) - Kotov (Rus.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, Cuevas (Urug.) - Brooksby (31-USA) 6:2, 6:1, 6:2, Barrere (Fr.) - Daniel (Jap.) 3:6, 6:2, 0:6, 6:3, 6:4, Dellien (Bol.) - Thiem (Rak.) 6:3, 6:2, 6:4, Bedene (Slovin.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, Munar (Šp.) - Altmaier (Něm.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3, Čorič (Chorv.) - Taberner (Šp.) 3:6, 6:2, 6:3, 6:1, Fognini (It.) - Popyrin (Austr.) 6:4, 7:5, 6:4, Ramos (Šp.) - Kokkinakis (Austr.) 6:4, 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), Ugo Carabelli (Arg.) - Karacev (Rus.) 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Zapata (Šp.) - Mmoh (USA) 7:6 (9:7), 6:3, 7:5, Kubler (Austr.) - Kudla (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (ČR) - Gasanovová (Rus.) 6:2, 6:1, Muchová (ČR) - Monnetová (Fr.) 6:3, 6:3, Siniaková (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 7:6 (8:6), Sakkariová (4-Řec.) - Burelová (Fr.) 6:2, 6:3, Linetteová (Pol.) - Džabúrová (6-Tun.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:5, Kanepiová (Est.) - Muguruzaová (10-Šp.) 2:6, 6:3, 6:4, Bencicová (14-Švýc.) - Janiová (Maď.) 6:1, 6:1, Fernandezová (17-Kan.) - Mladenovicová (Fr.) 6:0, 7:5, Gauffová (18-USA) - Marinová (Kan.) 7:5, 6:0, Teichmannová (23-Švýc.) - Peraová (USA) 6:2, 6:1, Cirsteaová (26-Rum.) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:3, Mertensová (31-Belg.) - Ruseová (Rum.) 6:3, 6:1, Van Uytvancková (Belg.) - Liová (USA) 3:6, 2:3 skreč, Danilovičová (Srb.) - Gálfiová (Maď.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, Gračovová (Rus.) - Sharmaová (Austr.) 4:6, 6:4, 7:5, Osoriová (Kol.) - Tanová (Fr.) 6:4, 6:3, Haddadová Maiaová (Braz.) - Buscaová (Šp.) 6:3, 1:6, 6:2, Stephensová (USA) - Niemeierová (Něm.) 5:7, 6:4, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:1, Vekičová (Chorv.) - Björklundová (Švéd.) 7:6 (8:6), 6:2.