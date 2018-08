New York - Čtyři české tenistky budou ve středečním programu grandslamového US Open usilovat o postup do třetího kola. Karolína Muchová si se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou v New Yorku zahraje v posledním večerním utkání na dvorci Louise Armstronga, druhém největším kurtu v areálu Flushng Meadows. Hrát budou rovněž Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová.

Dvaadvacetiletá Muchová prošla do své první hlavní soutěže na grandslamu z kvalifikace. Poprvé se střetne se soupeřkou ze světové dvacítky a proti bývalé světové jedničce Muguruzaové může být v hledišti až čtrnáct tisíc fanoušků. "Na největším kurtu jsem asi hrála na Štvanici, ale tohle bude asi dost jiný," řekla Muchová.

Zatímco Muchová bude outsiderkou, turnajová osmička Karolína Plíšková je v duelu s Rumunkou Anou Bogdanovou favoritkou. Hrát budou jako třetí na dvorci číslo pět, na který první nastoupí Barbora Strýcová a Španělka Lara Arruabarrenaová.

Lucie Šafářová svede bitvu v očekávaném horku s turnajovou osmnáctkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie v posledním čtvrtém utkání na sedmnáctce.

Ve středu začne i soutěž čtyřher a cestu za grandslamovým hattrickem začnou nasazené jedničky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou.

Středeční program (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Stephensová (3-USA) - Kalininová (Ukr.), A. Murray (Brit.) - Verdasco (31-Šp.) 01:00 S. Williamsová (17-USA) - Witthöftová (Něm.), Nadal (1-Šp.) - Pospisil (Kan.)

Kurt Louise Armstronga: Svitolinová (7-Ukr.) - Mariaová (Něm.), Giorgiová (It.) - V. Williamsová (16-USA), Del Potro (3-Arg.) - Kudla (USA), 01:00 Sock (18-USA) - Basilašvili (Gruz.), Muchová (ČR) - Muguruzaová (12-Šp.).

Grandstand: Humbert (Fr.) - Wawrinka (Švýc.), Görgesová (9-Něm.) - Makarovová (Rus.), Isner (11-USA) - Jarry (Chile), Sakkariová (Řec.) - Keninová (USA).

Kurt č. 5: 1. zápas Strýcová (23-ČR) - Arruabarrenaová (Šp.), 3. zápas Karolína Plíšková (8-ČR) - Bogdanová (Rum.),

Kurt č. 17: 4. zápas Šafářová (ČR) - Bartyová (18-Austr.).