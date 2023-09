Muchová si o titul na US Open nezahraje

Tenisový turnaj US Open, 8. září 2023, New York. Česká hráčka Karolína Muchová.

New York - enistka Karolína Muchová si finále US Open nezahraje. Turnajová desítka nestačila v dnešním semifinále na Američanku Cori Gauffovou, světové šestce podlehla i přes pět odvrácených mečbolů 4:6, 5:7. Devatenáctiletá Gauffová se utká v sobotu o svůj první grandslamový titul s nasazenou dvojkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou, která otočila duel s jinou Američankou Madison Keysovou a zvítězila 0:6, 7:6, 7:6.

Finalistka letošního Roland Garros Muchová doplatila na 36 nevynucených chyb a prohrála s Gauffovou i druhý vzájemný zápas. Před necelými třemi týdny na ni nestačila ve finále turnaje v Cincinnati. Utkání bylo v úvodu druhého setu téměř na hodinu přerušeno kvůli protestu klimatických aktivistů v hledišti.

Poslední českou finalistkou na US Open zůstává Karolína Plíšková, která bojovala o titul na betonových dvorcích v New Yorku v roce 2016. Sedmadvacetiletá Muchová si postupem do semifinále vylepšila ve Flushing Meadows osobní maximum. Dosud zde byla nejdál v osmifinále (2020).

"Dnes jsem se od začátku do konce necítila dobře. Jsem smutná z toho, jak to dopadlo a že jsem ze sebe nevydala na kurtu to nejlepší," citovala Muchovou agentura Reuters.

Začátek zápasu na hlavním kurtu Arthura Ashe Muchové nevyšel. V úvodu prvního setu přišla dvakrát o servis a Gauffová utekla do vedení 5:1. Česká tenistka nic nevzdala, soupeřku dvakrát brejkla a snížila na 4:5. Při vlastním podání se jí už ale srovnat nepodařilo, v desáté hře neuhrála ani fiftýn a Američanka získala za 43 minut první sadu.

Druhý set byl za stavu 1:0 pro Gauffovou přerušen kvůli protestu čtyř ekologických aktivistů v hledišti. Podle Americké tenisové asociace se jeden z nich přilepil k podlaze tribuny. Muchová nejprve využila přestávku na drobné ošetření, obě tenistky ale poté odešly po konzultaci se supervizorem do zázemí. Nucená přestávka se protáhla zhruba na 50 minut.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho pokračovala po návratu ve zlepšeném výkonu z konce první sady. Gauffová ale dokázala v osmé hře získat brejk a za stavu 5:3 měla při vlastním podání první mečbol. Muchová jej odvrátila a vynutila si pokračování.

Rozhodující momenty přišly ve dvanácté hře, kdy Muchová čelila za stavu 5:6 opět tlaku Gauffové. V dramatické koncovce se české tenistce podařilo odvrátit další čtyři mečboly, při pátém v gamu a šestém celkově, už ale poslala míček do autu a Američanka si mohla po více než dvou hodinách hry zakřičet radostí. Předloňská finalistka Roland Garros si připsala 17. vítězství z posledních 18 zápasů a jedenácté za sebou.

"Při některých bodech tu byl takový hluk, že ani nevím, jestli budu mít uši v pořádku. Na tomhle turnaji jsem vyrostla, takže tady pro mě postup do finále hodně znamená. Moje práce ale ještě nekončí a doufám, že mě fanoušci v sobotu zase podpoří," uvedla v rozhovoru na kurtu Gauffová.

Pětadvacetiletá Sabalenková postoupila do finále US Open poprvé v kariéře a po předchozích dvou semifinálových nezdarech. Vloni nestačila na Polku Igu Šwiatekovou, před dvěma lety podlehla Kanaďance Leylah Fernandezové. Rodačka z Minsku, která se příští týden stane novou světovou jedničkou, může napodobit letošní triumf na Australian Open.

Běloruská tenistka přišla poprvé na turnaji o set, když dostala v úvodní sadě od Keysové "kanára". Ve druhé sadě Sabalenková ztrácela už 3:5, finalistce US Open z roku 2017 a čtvrtfinálové přemožitelce Markéty Vondroušové ale nedovolila duel dopodávat a zvrátila jej.

Ve druhém setu uspěla v tie-breaku 7:1 a po vyrovnané třetí sadě rozhodla v super tie-breaku. V něm za stavu 7:3 pustila radostí raketu, než si uvědomila, že se hraje na deset bodů. Kuriózní přehmat ale vzala s úsměvem a nakonec zvítězila 10:5. Připsala si jubilejní 50. vítězství v sezoně.

"Vůbec nevím, jak se mi podařilo tenhle zápas otočit. Dostat se ale poprvé do finále US Open pro mě hodně znamená. Byl to úžasný zápas, soupeřka předváděla neskutečný tenis. Jsem na sebe hrdá, že jsem to zvládla otočit a vyhrát, protože to bylo neuvěřitelné," uvedla Sabalenková.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - semifinále: Gauffová (6-USA) - Muchová (10-ČR) 6:4, 7:5, Sabalenková (2-Běl.) - Keysová (17-USA) 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).