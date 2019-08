Muchová si nechala zápas s Williamsovou proklouznout mezi prsty

New York - Tenistce Karolíně Muchové se nerozklepala kolena ze slavné soupeřky na největším kurtu světa. V zápasu třetího kola grandslamového US Open proti Sereně Williamsové ani neměla pocit, že by na ni létaly extra tvrdé rány, ale v pátek neměla proti Američance svůj den.

"Zápas mi vůbec nesedl. Nedostala jsem se do rytmu. Servis mi nešel, vůbec jsem se nechytila, nevydržela ve výměně. Nešlo mi to," řekla Muchová a nemyslela si, že by byla svázaná nervozitou ze střetu s legendou. "Cítila jsem se docela v pohodě, spíš se mi na kurtu i líbilo. Přijde mi, že mi zápas proklouzl mezi prsty," dodala.

V utkání dlouhém hodinu a čtvrt vedla 3:2, ale poté prohrála sedm her v řadě. Za stavu 0:3 ve druhé sadě ještě vzala Williamsové servis a snížila na 2:3, ale víc neuhrála. "Ani ona nehrála určitě nějak dobře. Mohla jsem se hodněkrát vrátit zpátky, ale zahrála jsem vždycky špatně," litovala třiadvacetiletá Muchová.

Měla dojem, že kurt na stadionu Arthura Ashe je pomalejší než ostatní dvorce ve Flushing Meadows. "Měla jsem patnáct dvacet minut na rozehrání, jinak se tam prakticky nedá trénovat. Top hráčky tam hrají skoro pořád, tak jsou zvyklé. Kurt je úplně jiný. Když to shrnu, prostě jsem nehrála dobře," řekla.

Williamsová soupeřky přehrává razancí. Muchová ale neměla dojem, že by na ni létaly výjimečně tvrdé údery. "Ani mi nepřišlo, že by to nějak pálila. Když jsem jí hrála pravá levá, tak nestíhala. Když jsem jí hrála na jedno místo, tak sice stíhala, jenže problém byl, že jsem to ani nedokázala přehodit přes síť," řekla Češka.

Už před zápasem v tunelu, v kterém hráčky čekají, než vstoupí do arény, měla Muchová příjemné pocity. "Když lidi začali tleskat Sereně, tak to byl super pocit. Je fajn hrát před tolika lidmi," řekla a věřila, že si to brzy zopakuje. "Určitě to byla dobrá zkušenost hrát na největším kurtu a se Serenou," řekla Muchová.

Po zápase byla smutná ze svého výkonu, ale musela se rychle znovu naladit. Po regeneraci, jídle, ledové vaně a rozcvičení totiž spěchala na čtyřhru. Se Švýcarkou Jil Teichmannovou, s kterou prohrála finále v Praze, zápas zvládly.

"Obě dvě jsme si zlepšily náladu. Na to, že jsme spolu hrály poprvé, tak nám to docela šlo. Já debly moc nehraju, nemám deblové myšlení, ale baví mě to. Dobře spolu vycházíme a je to takové uvolněné," pronesla Muchová.

S Teichmannovou byly na čtyřhru domluvené už na antukové turnaje v Lausanne a Palermu, ale Muchová oba po postupu do čtvrtfinále Wimbledonu zrušila. "A taky jsem jí to odřekla v Bronxu, takže jsme se domluvily sem," vysvětlila Muchová.

Po US Open vyrazí Muchová jako většina předních tenistek na turnaje do Číny. Hrát by měla v Soulu, Wu-chanu a Pekingu. "Poletím do Asie, kam se v uvozovkách strašně těším. Budu hrát až tři turnaje, což je hodně," řekla tenistka, která si jinak akce hodně vybírá a tři týdny po sobě letos ještě nehrála.